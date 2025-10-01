Más de la mitad de las canarias que abortan no usan anticonceptivos

Más de la mitad de las mujeres que abortan en Canarias no habían usado ningún método anticonceptivo previo para evitar un embarazo no deseado. En concreto, de las 5.115 mujeres que decidieron interrumpir su gestación de manera voluntaria durante el año 2024 en las Islas, 2.813 no utiliza pastillas, ni DIU, ni preservativo durante las relaciones sexuales.

"Esto nos alerta de que no basta con garantizar el derecho a una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE); también debemos intensificar la salud sexual en todos los ámbitos", ha resaltado la ministra de Sanidad, Mónica García, en una rueda de prensa donde ha expresado su preocupación por la falta de prevención de los jóvenes. Una situación que conlleva tanto a embarazos no deseados como a un aumento de infecciones de transmisión sexual.

Mujeres jóvenes

Y es que el perfil de la mujer que acude tanto a la sanidad pública como a clínicas privadas para poner fin a su embarazo es fundamentalmente joven. El 45% de las mujeres que deciden acabar con su gestación tiene entre 20 y 29 años. En total, 2.352 canarias en esta franja de edad decidieron abortar, lo que supone un 5,3% más que en 2023.

Esto supone que las interrupciones de embarazo entre las veinteañeras isleñas crecen más que en el resto de grupos. Del informe, publicado por el Ministerio de Sanidad, también se sustrae que una de cada diez mujeres que abortan en las Islas tenían menos de 19 años. Por otro lado, el 36% de las mujeres que tomaron esta decisión en las Islas estaban en su treintena (1.862) y el 7% tenía más de 40 años (359).

"Debemos fortalecer la educación sexual, mejorar el acceso a los anticonceptivos y eliminar todas las barreras económicas y territoriales en las más jóvenes", sentenció García, que adelantó que desde el Ministerio se trabaja para ofrecer preservativos gratuitos a los jóvenes de 16 a 22 años.

Este método de protección, sin embargo, está lejos de ser el favorito entre los jóvenes canarios. Según los datos proporcionados por el Ministerio de Sanidad, tan solo un 18% de las menores de 30 años que abortaron utilizaban preservativo. En cambio, el 24% utilizaba métodos hormonales, como las pastillas anticonceptivas. Los métodos naturales (como el control de la temperatura basal o del ciclo), mecánicos (como el DIU) u otros métodos (como la marcha atrás) son residuales entre las jóvenes.

Según el Barómetro Los españoles y el sexo de la empresa Control, realizado en 2023, el uso del condón ha caído en picado entre los jóvenes de entre 18 y 26 años. Así, si en 2019 el 89% de los isleños afirmaban utilizarlo en todas sus relaciones sexuales, ahora solo el 39% lleva a cabo esta práctica de protección a rajatabla.

Repunte tras la pandemia

En general, las Interrupciones Voluntarias del Embarazo han aumentado un 3,27% este año en Canarias, una cifra que supera el crecimiento interanual nacional, que se sitúa en un 2,98%. Este ligero incremento acerca al Archipiélago a las cifras de IVE que tenía antes de la pandemia. No en vano, durante 2019 se registraron 5.319 interrupciones del embarazo.

Varias personas durante una concentración para exigir el derecho al aborto libre en la sanidad pública para todas, frente al Ministerio de Sanidad, a 28 de septiembre de 2025, en Madrid (España). / Matias Chiofalo - Europa Press

Y es que el número de interrupciones de la gestación se había mantenido constante desde 2010 –momento en el que entra en vigor la segunda Ley del Aborto española–, pero descendió de manera acusada tras la irrupción de la pandemia de coronavirus. Entre 2020 y 2023 la cantidad de abortos practicados en Canarias cayó por debajo de los 5.000 al año.

2024 es además el primer año completo en el que se han puesto en práctica las modificaciones de la Ley del Aborto que entraron en vigor en febrero de 2023. Esta modificación de la normativa de 2010 eliminó, entre otros, el requisito de consentimiento paterno en el caso de menores de 16 y 17 años, y entró a financiar los anticonceptivos hormonales y de urgencia, como la conocida pastilla del día después.

Canarias, no es, sin embargo, la comunidad con más intervenciones de este tipo por habitante. La tasa de abortos en las Islas es de 12,11 por cada 1.000 mujeres entre 14 y 44 años, ligeramente inferior a la media nacional (12,36) y muy por debajo de comunidades como Cataluña (14,89), Madrid (13,56) o Andalucía (12,67). En el otro extremo, las comunidades con menos IVE por habitante son Extremadura, Galicia y Asturias, con menos de 9 mujeres por cada 1.000 habitantes, respectivamente.

Más en la privada

Ante estos datos, García aprovechó para poner el foco en la aún escasa contribución de la sanidad pública a la realización de estas intervenciones. "La sanidad pública ha crecido su actividad pero es insuficiente", sentenció la ministra. En Canarias solo el 28,61% de las intervenciones se realizaron en la red de centros públicos mientras que el 71,39% se practicó en centros privados.

Las intervenciones realizadas en la sanidad pública isleña se han cuadriplicado en apenas un año

En total se realizaron 1.463 intervenciones en hospitales públicos canarios y 3.650 en centros privada. Estas cifras, sin embargo, suponen un importante avance en el acceso a este derecho para la mujer. No en vano, las intervenciones realizadas en la sanidad pública isleña se han cuadriplicado en apenas un año, pasando de 334 en 2023 a las más de 1.400 este año.

La sanidad pública isleña fue, además, la única en realizar interrupciones de embarazo por riesgos de graves anomalías en el feto o por anomalías fetales incompatibles con la vida. En la mayoría de los casos (el 72%), la intervención realizada fue el quirúrgico. Por otro lado, en un 47% de los casos, se utilizaron medicamentos para terminar el embarazo, tales como el uso de mifepristona o las prostaglandinas.

No obstante, existen diferencias que dependen de la titularidad del centro. En el caso de los centros privados, la intervención más común y, prácticamente la única es la dilatación y aspiración, que supone el 96% de las intervenciones. En el caso de la pública, lo más común es utilizar métodos farmacológicos.

Estos datos, recogidos por los centros autorizados y consolidados por la Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud, permiten mejorar la comprensión de la evolución de las interrupciones voluntarias del embarazo en España y constituyen una herramienta esencial para orientar las políticas públicas en materia de salud sexual y reproductiva.