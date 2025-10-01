Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fracasa el primer traslado de un menor migrante por el procedimiento exprés tras confirmarse que es mayor de edad

El joven iba a ser reubicado en Extremadura en el marco de la declaración de contingencia migratoria

Llegada de migrantes a Canarias en una imagen de archivo.

Alexandra Socorro

Las Palmas de Gran Canaria

El primer intento de traslado de un menor no acompañado, en el marco de la declaración de contingencia migratoria, ha resultado fallido. El joven, que debía ser trasladado a Extremadura en estos días, finalmente no saldrá de Canarias al haberse confirmado que es mayor de edad. Esta circunstancia obliga a que permanezca en el Archipiélago.

Todo estaba ya preparado para su viaje. De hecho, este martes, la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, anunció que Canarias había comenzado a tramitar los pasajes del adolescente. Una decisión que se tomó una vez que el Ejecutivo autonómico recibió la resolución de traslado emitida por la Delegación del Gobierno casi 20 días después de que el chico llegase a Lanzarote a bordo de un atunero.

Habrá ampliación.

Fracasa el primer traslado de un menor migrante por el procedimiento exprés tras confirmarse que es mayor de edad

Canarias vigila que los jóvenes que alcanzan la mayoría de edad no queden fuera del sistema de asilo

El Estado lleva al Tribunal Constitucional los presupuestos canarios de 2025 por modificar "por la puerta de atrás" la ley de Sanidad

Bienestar Social y FEMEPA formarán a jóvenes migrantes extutelados para facilitar su acceso al empleo

Canarias triplica la venta exterior de aguacates y mira a Europa ‘sin techo’

Los cabildos reivindican su mayoría de edad

Canarias busca vías para complementar 41.761 pensiones no contributivas ante el freno del Estado

Canarias gestionará 10 millones de la Unión Europea para cofinanciar proyectos en siete países africanos a través del programa MAC
