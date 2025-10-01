La falta de renovación de la red, uno de los principales retos del sistema de agua en Canarias

La falta de renovación de la red y no tanto el déficit de infraestructuras es uno de los grandes retos a los que se enfrenta el ciclo integral del agua en las próximas décadas. Así lo puso este miércoles de manifiesto el director territorial de zona sur de España de Aqualia, Higinio Martínez, quien confirmó que en estos momentos no se están renovando al ritmo que se debería. «Una planta no dura 200 años y existe un déficit de inversión de 5.000 millones anuales en toda España», determinó.

El representante de Aqualia se preguntó «¿quién ha hecho una renovación del 30% de su red en los últimos 30 años?» y sostuvo que el déficit de infraestructuras no es acuciante, salvo en algunas zonas del país, pero la antigüedad de las redes de abasto ya está causando problemas en muchos lugares. Y aunque los proyectos de digitalización ayudan a detectar las fugas con mayor agilidad, para solucionarlas «todavía hay que seguir cavando y arreglando», con lo que minimizarlas a través de la renovación de infraestructuras es también determinante.

Así se expresó Martínez durante su intervención en el debate del foro La Digitalización del ciclo integral del agua en Canarias, organizado por Aqualia y Prensa Ibérica, empresa editora de los periódicos EL DÍA y La Provincia, en Canarias. En la mesa redonda también participaron el gerente del Consejo Insular de Aguas de Tenerife, Javier Davara; la socia fundadora de AD Impulsa, Claudia García; y el director de proyectos del ciclo del agua de Fondos Next Generation del Gobierno de Canarias, Fernando Azcárate.

Davara consideró determinante la inversión en digitalización del sistema porque es la única vía para reducir las pérdidas. «Hace 20 años considerábamos que un 25% era una pérdida normal y subir un punto de rendimiento costaba más dinero que el agua que estabas perdiendo», explicó. Hoy en día, hay municipios en Tenerife con un rendimiento superior al 80% y concretó que aquellos que tienen una gestión profesionalizada tienen mayores facilidades para concretar proyectos de digitalización y mejorar así el rendimiento hidráulico y económico.

Pero para ello, se hace necesario intensificar la colaboración público-privada en la gestión del agua. Aunque se trata de un sector donde esa relación es de las más estrechas, todavía se puede mejorar. Lo sabe bien Claudia García, fundadora de AD Impulsa. Aunque asegura que el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) de Digitalización del Ciclo del Agua lo ha fomentado priorizando aquellos proyectos en los que organismos públicos y privados iban de la mano, esta colaboración no se da tanto para la concesión de obra hidráulica. «Pero se debería fomentar más porque los objetivos e hitos por cumplir son los mismos», subrayó en una de sus intervenciones.

Para el director de proyectos del ciclo del agua de Fondos Next Generation del Gobierno de Canarias, Fernando Azcárate, el abanico debe abrirse a las empresas privadas. «Las entidades locales a veces no tienen capacidad y requieren de las empresas para llevar a cabo actuaciones que puedan presentar a las subvenciones», detalló. Muchas veces, insistió, «es la empresa privada que gestiona los recursos la que sí tiene un plan porque sabe donde están las deficiencias», aunque lamentó que cuesta mucho que la colaboración sea sinergica y que todos vayan de la mano.

Higinio Martínez recalcó que los niveles de inversión en este sector no serán un problema los próximos años. «El problema no es la inversión, ni la colaboración entre organismos, lo que deseo es que el Perte que financia el proyecto Digital Island sirva para que se entienda que nueve municipios de Canarias van a dar un salto de ocho años en uno y anime a otras poblaciones a darlo también».

Reafirmó que las empresas están dispuestas a invertir. «Tenemos capacidad y estamos en disposición para hacerlo», aseguró y estimó que Aqualia invertirá entre 50 y 100 millones de euros en los próximos dos años y confirmó su apuesta por Canarias. «Son inversiones que se rentabilizan por si solas, solo con la disminución de los costes de energía en el sistema», determinó.