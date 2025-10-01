Clavijo sobre la salida frustrada del menor: "Es un ejemplo claro de la dejadez del Estado"

La derivación frustrada del primer adolescente migrante que llegó a Canarias tras la declaración de contingencia migratoria ha levantado ampollas en el Ejecutivo regional. El presidente canario, Fernanco Clavijo, manifestó su descontento ante la situación. "Es un ejemplo claro que evidencia la dejadez con la que el Estado está afrontando las derivaciones", reprochó Clavijo, quien agregó que el Gobierno de España, "en lugar de buscar excusas absurdas para llevar al Constitucional los presupuestos de la Comunidad Autónoma, debería centrarse en cumplir con sus obligaciones hacia los menores y con Canarias. Algunos deberían remar a favor de las Islas y no utilizar su cargo como ministros para posicionarse como líderes de la oposición".

Una crítica que lanza - aunque sin referencia directa - al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que justo este martes adelantó que "24 resoluciones están ya firmadas" para que puedan salir niños de los territorios en contingencia migratoria. Por lo que 24 menores que ahora están en Canarias, Ceuta o Melilla permanecen "a expensas del plazo de entre cinco y diez días de que disponen las autonomías para ser trasladados".

Un argumento que no tranquiliza a Canarias. A juicio del presidente, "el procedimiento legal es claro", pero aun así, la Comunidad Autónoma "lleva tiempo denunciando que no se ha cumplido". La crítica por parte de la Administración regional es clara: "No sé si, de forma deliberada, desde la Delegación del Gobierno se han introducido otros procesos que solo han contribuido a dificultar la gestión, pero la ralentización en el traslado del menor ha dejado en evidencia que nadie verificó su edad".

"La Delegación del Gobierno asumió que era menor, decidió no hacerle las pruebas y cuando se le han hecho se ha demostrado que no es menor de edad", criticó el presidente canario y añadió que "el procedimiento es claro en cuanto a la diferencia de trato entre menores que es evidente que lo son y sobre los que puede albergarse alguna duda".