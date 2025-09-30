Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Finaliza la prealerta por incendios forestales activa en Canarias desde el 1 de junio

Las actuales circunstancias climatológicas, meteorológicas y medioambientales hacen que se den las condiciones para finalizar la situación de prealerta

Un helicóptero sofoca las llamas en uno de los últimos incendios forestales

Un helicóptero sofoca las llamas en uno de los últimos incendios forestales / José Pérez Curbelo

El Día

Santa Cruz de Tenerife

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado a partir de mañana la finalización de la prealerta por riesgo de incendio forestales, activa desde el pasado 1 de junio.

El ámbito territorial de esta prealerta abarcaba las islas de El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria.

Añade que las actuales circunstancias climatológicas, meteorológicas y medioambientales hacen que se den las condiciones para finalizar la situación de prealerta, vigente los últimos tres meses.

