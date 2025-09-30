Finaliza la prealerta por incendios forestales activa en Canarias desde el 1 de junio

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado a partir de mañana la finalización de la prealerta por riesgo de incendio forestales, activa desde el pasado 1 de junio.

El ámbito territorial de esta prealerta abarcaba las islas de El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria.

Añade que las actuales circunstancias climatológicas, meteorológicas y medioambientales hacen que se den las condiciones para finalizar la situación de prealerta, vigente los últimos tres meses.