Extremadura acogerá al primer menor trasladado a la península por el procedimiento exprés
El presidente del Gobierno canario critica la falta de "diligencia a la hora de que el Estado asuma la responsabilidad de los menores"
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha confirmado que Extremadura, comunidad gobernada por el Partido Popular, va a acoger al primer menor trasladado a la península por el procedimiento exprés previsto por la reforma de la Ley de Extranjería una vez que se declara la contingencia migratoria.
Se trata de un adolescente marroquí de 17 años que llegó a Lanzarote en el pesquero que encalló el 10 de septiembre en la costa de Órzola, según ha indicado en declaraciones realizadas en La Graciosa, donde ha expresado su confianza en que, "una vez iniciado este primer procedimiento, vaya con fluidez".
Más diligencias
Clavijo sigue echando en falta "más diligencia a la hora de que el Estado asuma la responsabilidad de los menores que están en la red de protección internacional", algo que hace "por goteo".
Respecto a "las excusas de que las comunidades del Partido Popular no los quieren (a los menores migrantes que hasta ahora tutela Canarias)", ha remarcado que "la ley es la ley, lo quieran o no", con lo que la Administración del Estado tiene que hacer que se cumpla.
"Si se firman las resoluciones y los menores son trasladados, las comunidades y los funcionarios de esas comunidades los van a aceptar; porque, si no, obviamente la Fiscalía de Menores intervendría", ha advertido.
