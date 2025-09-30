Canarias vigila que los jóvenes que alcanzan la mayoría de edad no queden fuera del sistema de asilo
La consejera Candelaria Delgado denuncia los retrasos del Estado en los traslados a la Península y pide evitar el paso por el centro Canarias 50, que genera dudas entre los menores
Canarias vigila que los jóvenes migrantes no acompañados que alcanzan la mayoría de edad no queden fuera del sistema de protección internacional. Así lo expresó la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, tras la reunión del comité interadministrativo celebrado este martes con el Estado para abordar los traslados de menores con solicitud de asilo. La tardanza del Gobierno central en ejecutar los traslados, pese al auto del Tribunal Supremo dictado hace seis meses que obliga al Gobierno central a asumir la tutela de más de un millar de menores solicitantes de asilo, ha tenido consecuencias directas. Muchos de los chicos han alcanzado la mayoría de edad sin haber sido trasladados a la Península. Una situación que pone en jaque la eficacia del sistema: "Han tardado tanto en salir hacia la Península que durante el proceso muchos ya han cumplido los 18 años, por lo que estamos muy atentos a que sigan dentro del sistema de protección internacional", afirmó la consejera. Además, recalcó que estos jóvenes, aunque hayan alcanzado la edad adulta, "deben tener prioridad absoluta sobre cualquier otra solicitud, simplemente por el hecho de haber sido menores tutelados".
La crítica de la consejera toma aún más fuerza si se tiene en cuenta que, mientras las derivaciones se realizan a un ritmo que Canarias considera "insuficiente", los niños permanecen en el centro Canarias 50. El recurso, de carácter transitorio y dependiente del Estado, supone un hándicap a los viajes: "Aunque la tensión que percibimos pueda ser mínima, hay un ambiente que los hace dudar. Algunos prefieren incluso volver a los centros de acogida donde estaban alojados previamente", subrayó Delgado. Ante esta tesiruta, el Ejecutivo autonómico ha solicitado al Estado que las entrevistas a menores migrantes no acompañados que han aceptado su traslado a la Península se realicen directamente en los centros donde residen, evitando así el paso por Canarias 50. Esta fórmula ya se ha comenzado a aplicar con las niñas y adolescentes migrantes y, según Delgado, "está funcionando bien": las entrevistas se desarrollan con normalidad y los traslados continúan su curso sin generar retrocesos en la decisión de los menores.
(Habrá ampliación)
Suscríbete para seguir leyendo
- Canarias 'mira' a ciudades europeas para solucionar la escasez de viviendas
- El PSOE exige la dimisión de Raúl Acosta como presidente de la 'comisión covid' por no impedir la 'filtración' del informe que señala a Torres
- El PSOE acelera en su estrategia para exculpar al expresidente Torres del ‘caso covid’
- El 71% de jóvenes migrantes que llegaron a España como menores no acompañados trabaja
- Uno de cada 12 maltratadores con pulsera en España está en Canarias
- El director del TMT afirma que este nuevo equipamiento será una herramienta esencial para la astrofísica moderna
- Acuerdo 'in extremis' para garantizar la estabilidad de 500 empleos de personas con discapacidad en Canarias
- Canarias mantiene 22 vertederos ilegales sin sellar