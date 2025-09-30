Los cabildos reivindican su mayoría de edad
La Fecai explica a los grupos parlamentarios el contenido de la proposición de ley que refuerza la "estructura autonómica" de las corporaciones insulares
La vigente ley de cabildos data de 2015, pero la legislación que creó a las corporaciones insulares se aprobó en 1912. Más de un siglo después, los cabildos blanden su mayoría de edad -tanto en su faceta de instituciones de la Comunidad Autónoma como en su naturaleza de órganos de gobierno de la entidad jurídica llamada isla- y llevan al Parlamento la modificación legislativa que los blinda.
En un acto solemne, los representantes cabildicios han explicado a la presidenta de la Cámara, Astrid Pérez, y a los portavoces parlamentarios el contenido de una ley que, en palabras de Lola García, presidenta de turno de la Federación canaria de Islas (Fecai) y titular de la corporación insular de Fuerteventura, "nos refuerza como instituciones autonómicas al dejar claro que las competencias no se nos transfieren, sino que son propias de los cabildos y, además, no se nos pueden retirar", como hasta ahora sucede.
El texto, que este martes inicia su tramitación oficial en la Cámara regional, fue aprobado por la Fecai el pasado mes de julio aprobó el pasado mes de julio con el fin de conseguir la "eliminación de las previsiones relativas a la suspensión, modificación y revocación de transferencias" y "redefinir el sistema competencial, estableciendo que las transferencias de competencias conllevan la titularidad plena, y no solo su gestión".
Otra de las innovaciones más significativas de esta reforma es el "reconocimiento práctico de la doble naturaleza de los cabildos a través de un sistema de control diferenciado y coherente" de la "configuración institucional dual" que, como adelantó la presidenta de Fuerteventura, está reconocida en el Estatuto de Autonomía.
(HABRÁ AMPLIACIÓN)
