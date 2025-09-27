El sector primario llama a incrementar la producción de alimentos en Canarias para reducir su dependencia externa

"Concienciar a la sociedad canaria de la urgencia de producir más alimentos en Canarias para evitar la dependencia casi total del exterior". Ese ha sido el desafío principal a la que urge la nueva Asociación de Trabajadores de la Tierra Canaria, la primera en el Archipiélago que integra a agricultores, ganaderos y pescadores, y que este jueves 25 de septiembre hizo su presentación pública en el Liceo Taoro de La Orotava (Tenerife).

La directiva de este nuevo colectivo está encabezada por el agricultor platanero de La Palma, José Antonio Gómez Pérez, quién defendió la necesidad de trabajar por "un cambio de mentalidad" en Canarias, tanto en la sociedad como en las Administraciones públicas, para que el sector primario sea "estratégico", según traslada el colectivo en una nota.

"Este sector tiene que ser visto como el que puede dar la salvaguarda de la alimentación a la población canaria y por eso debemos reactivarlo para alcanzar un nivel de producción alimentaria aceptable, que nos permita además sobrevivir en caso de catástrofe o conflicto internacional. Ahora mismo estamos pendientes de un hilo", afirmó.

Así, ha continuado, "tal como está de conflictivo el mundo actual, si se produce un bloqueo del tráfico marítimo, ¿qué haríamos en Canarias, con dos islas que tienen más de un millón de personas cada una entre habitantes y turistas? ¿Nos comemos unos a otros?".

Sobre el conflicto

La nueva asociación dispone de una web con toda la información sobre esta iniciativa recién nacida y a través de la cual se podrá formalizar la inscripción como socio.

Además, cuenta con una primera sede física en el municipio de El Paso (La Palma), concretamente en la calle Antonio González Suárez, edificio nº 1. En su actividad, ofrece, además, apoyo administrativo y jurídico a los socios. Entre sus proyecciones de futuro, tienen la vista puesta en poder estar presentes también en todas las islas.

A día de hoy, ya hay designados directivos en Tenerife, Gran Canaria, La Palma, La Gomera y El Hierro, y se espera hacer pronto lo propio con las islas más orientales (Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa).

Por la rentabilidad

Otro gran objetivo, según explicó el presidente, es "conseguir un número de socios y un peso de producción suficientes que permita a la asociación arbitrar en la cadena de comercialización para obtener la mayor rentabilidad posible y no conformarse con cubrir costes de producción, como viene ocurriendo en los últimos años".

"Necesitamos unión, compromiso y conciencia, porque esta no es una cuestión solo de los agricultores, ganaderos y pescadores, sino de toda la población canaria, que tiene que cambiar de mentalidad. Ahora puede parecer una utopía, pero vale la pena luchar por ese objetivo; unidos podremos influir y resistir", ha apostillado el presidente.

En el acto comparecieron, también, como miembros de la directiva, María del Mar Henríquez (vicepresidenta, de Gran Canaria), Darwin Jiménez Gómez (vicepresidente, de Tenerife), Ricardo Carballo (secretario), Luis Alfredo Armas (tesorero), David Montelongo Padrón (vocal) y Carlos Vargas (vocal).

Falta de relevo generacional

En la misma línea que el presidente se expresó el secretario de la asociación, quien ha considerado que esta iniciativa supone "la última oportunidad de darle un impulso al sector primario", amenazado actualmente "por problemas como los altos costes de producción y la falta de relevo generacional".

Además, avanzó que próximamente se publicarán en la web y en las redes sociales los siguientes pasos que dará la asociación, con la hoja de ruta para los próximos meses.