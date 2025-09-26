Tenerife entra en prealerta volcánica: así es el inicio del mayor simulacro nacional

En Tenerife, la emergencia ya no es solo un escenario de entrenamiento. El Cabildo Insular ha activado oficialmente el Plan de Actuación Insular frente al Riesgo Volcánico (PAIV) en fase de prealerta, dentro del marco del mayor simulacro de gestión de crisis volcánica celebrado en España.

Aunque forma parte del ejercicio internacional EU-MODEX Garachico 2025, las medidas aplicadas desde hoy son reales: se ha decretado el grado 3 de protección y seguridad en la isla, con cierres de carreteras hacia el Teide y la corona forestal, suspensión de la caza, prohibición de actividades de senderismo y restricción de accesos al Parque Rural de Teno.

Puedes seguir el directo en el siguiente enlace: Primer simulacro de erupción volcánica en España, desde Tenerife

Una simulación con medidas reales

Según el escenario técnico recreado por el PEVOLCA, una intrusión magmática simulada en la dorsal noroeste de Tenerife ha elevado el nivel de riesgo. Las zonas señaladas como más vulnerables (municipios en color rojo del PAIV) incluyen Garachico, Icod de los Vinos, El Tanque, Los Silos, Buenavista del Norte, Guía de Isora y Santiago del Teide.

Imagen de activación del simulacro / LP/DLP

El simulacro quiere precisamente probar la eficacia del sistema ante una eventual erupción real a través del sistema ES-ALERT, la herramienta oficial de comunicación de emergencias que permite enviar mensajes directos a los teléfonos móviles de la población afectada.

¿A qué hora es el simulacro?

Durante la mañana del viernes, la población recibirán mensajes de alerta a través del sistema con los siguientes horarios aproximados:

09:00 horas: llegó el mensaje de evacuación a la población de Garachico.

a la población de Garachico. 09:20 horas: la población de toda la isla de Tenerife recibirán un mensaje general.

12:00 horas: la población de El Tanque da inicio del confinamiento.

13:00 horas: la población de El Tanque finaliza el confinamiento y Garachico la evacuación.

14:00 horas: finaliza la evacuación.

"El objetivo del simulacro es poner a prueba los protocolos de actuación ante una erupción volcánica, mejorar la coordinación entre administraciones, fuerzas de seguridad y servicios de emergencias, y reforzar la comunicación con la ciudadanía en situaciones de crisis", apunta el Cabildo tinerfeño.

Más de 1.000 participantes y 13 ejercicios en campo

Durante el viernes 26 se ejecutará la evacuación real de 200 personas en Garachico, además de simulacros de incidentes múltiples, evacuación de animales, rescates, control de gases volcánicos y coordinación con drones. Las instituciones pondrán a prueba sus capacidades de respuesta, comunicación y asistencia social.

Participan más de 1.000 personas entre efectivos de emergencia, voluntariado, científicos y figurantes, con apoyo de instituciones locales, nacionales y europeas. El ejercicio es seguido de cerca por 64 medios acreditados y 168 periodistas, incluidos Le Monde, Agence France y Videre TV.

Además del despliegue técnico, se desarrollan mesas de trabajo sobre evacuación, albergues, comunicación y protección de personas vulnerables. También se ha activado un Comité Científico con participación del IGN, INVOLCAN, CSIC y universidades, para evaluar la crisis en tiempo real y detectar puntos de mejora en la gestión del riesgo.

El desarrollo completo del simulacro podrá seguirse en directo desde las 08:00 hasta las 14:00 horas a través de Youtube o el Canal oficial del Cabildo de Tenerife.

Asimismo, los vecinos de Garachico también podrán seguir en directo el simulacro en las pantallas gigantes habilitadas en la Plaza de los Amantes, donde se podrán seguir los distintos ejercicios del simulacro en tiempo real.

Simulacro de riesgo volcánico / Diario de Tenerife

Garachico: memoria volcánica y banco de pruebas

La elección de Garachico no es casual. En 1706, el volcán Trevejo sepultó su antiguo puerto, y hoy ese pasado vuelve como ensayo. La simulación convierte al municipio en un laboratorio de resiliencia, donde vecinos y autoridades recrean un escenario de coladas, gases, evacuaciones e incertidumbre.

Desde principios de septiembre se ha trabajado con los residentes para organizar su participación activa. La implicación ciudadana ha sido clave y revela una concienciación creciente ante los riesgos naturales de vivir sobre islas volcánicas.