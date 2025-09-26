El Estado reconoce el bloqueo en los traslados de menores y culpa a las comunidades del PP
El delegado del Gobierno en Canarias acusa a los populares de presentar alegaciones "a cada uno de los expedientes" enviados para ejecutar las derivaciones
El Estado reconoce retrasos en los traslados exprés de menores migrantes no acompañados, pero lo achaca a un nuevo bloqueo del Partido Popular. Así lo afirmó este viernes el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, quien acusó a las comunidades autónomas gobernadas por los populares de presentar alegaciones "a cada uno de los expedientes" enviados para ejecutar las derivaciones de estos menores. Una situación que amenaza con ralentizar especialmente los traslados de los niños que han llegado a Canarias tras la declaración de contingencia migratoria, el 29 de agosto.
Algo que ha afectado al primer menor que debía salir de las Islas por esta vía - el joven, de 17 años y nacionalidad marroquí, que llegó a Lanzarote a bordo de un atunero - , cuyo expediente no ha podido concluirse a tiempo. De hecho, fue este jueves cuando se le notificó uno de los últimos trámites contemplados en el protocolo de salida. Ante esto, el delegado sostuvo que la Delegación del Gobierno "estaría en disposición de resolver ese expediente hoy mismo", tras lo cual el Ejecutivo autonómico dispondría de cinco días para efectuar el traslado.
Desde la Delegación del Gobierno aseguran que Canarias ha remitido 39 expedientes correspondientes a menores llegados tras la contingencia, y "todos están ya iniciados", aunque se han presentado alegaciones a la mayoría de ellos por parte de las comunidades de destino. En cuanto a los niños que ya se encontraban en el Archipiélago antes de la declaración, se han enviado 221 informes, los cuales cuentan con un plazo máximo de cuatro meses para ser tramitados. "No tenemos nada pendiente y esperamos resolver todos los trámites incluso antes de los plazos estipulados por la ley", aseguró Pestana.
(Habrá ampliación)
Suscríbete para seguir leyendo
- Canarias 'mira' a ciudades europeas para solucionar la escasez de viviendas
- AENA confirma la lluvia de millones para los aeropuertos canarios
- Choque entre el Estado y Canarias por el traslado del primer menor
- Insultos y engaños en centros de menores de Canarias
- El PSOE exige la dimisión de Raúl Acosta como presidente de la 'comisión covid' por no impedir la 'filtración' del informe que señala a Torres
- Canarias tiene por fin una ley de volcanes cuatro años después del Tajogaite
- El canal interno contra la corrupción recibe 68 denuncias en un año
- Mauritania desmantela una red dedicada al tráfico de migrantes hacia Canarias