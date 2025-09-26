Primero Canarias plantea una mesa de diálogo para la unidad nacionalista

La unidad nacionalista será uno de los principales asuntos a debatir en el congreso fundacional de Primero Canarias Municipalistas, la nueva fuerza surgida de la crisis interna de Nueva Canarias (NC). Una de las principales propuestas que pretende lanzar la nueva dirección del partido es la creación de una mesa de unidad y compromiso por Canarias, con el fin de concitar el diálogo y la reflexión entre las diferentes sensibilidades que existen en torno al nacionalismo canario.

La intención es preparar el camino de cara a las elecciones autonómicas y municipales de 2027, con el fin de explorar la posibilidad de concurrir en confluencia o alianzas a la cita electoral si hay más puntos en común que diferencias entre las fuerzas nacionalistas. Se trata de un asunto complejo y lleno de aristas que se ha vuelto a enredar tras las secuelas de la ruptura interna de NC y que ahora 1º CAN pretende reorientar con un nuevo espacio de debate.

«Queremos abrir un diálogo amplio, todas las fuerzas y sensibilidades están invitadas a sentarse para detectar los problemas y ofrecer propuestas concretas de soluciones y poder llegar a acuerdos», explican fuentes de la formación nacionalista. Los dirigentes de la nueva formación creen que en el nacionalismo canario «hay más cosas que nos unen de las que nos separan». No obstante, la dirección que salga del cónclave también tiene claro que hay discrepancias importantes en el espectro nacionalista de Canarias, donde existen partidos locales, insulares y de ámbito autonómico con diferentes formas de afrontar los principales retos de Canarias y la gobernanza de la Comunidad Autónoma. El objetivo es poner estos contrastes sobre la mesa y negociarlos.

Debatir y analizar

La propuesta de Primero Canarias es que antes de decidir cómo se van a afrontar las elecciones autonómicas, insulares y municipales de 2027 haya una reflexión previa y que los partidos y formaciones se posicionen. «Antes de hablar de coaliciones, puestos o listas electorales hay que debatir y analizar qué nos une y qué nos separa para buscar puntos de encuentro», añaden desde la organización nacionalista. Con más de un año y medio por delante, el partido que lideran Óscar Hernández y Teodoro Sosa pretende afrontar los próximos comicios con una hoja de ruta dirigida a fortalecer el nacionalismo.

El cónclave del partido será en Infecar el 17 y 18 de octubre y se debatirán tres ponencias y varias propuestas

Precisamente la consolidación del nacionalismo canario es uno de los ejes principales sobre los que pivota la ponencia política de Primero Canarias, que se encuentra en fase de debate de enmiendas presentadas por las agrupaciones locales. También se están ultimando una ponencia ideológica y la de estatutos.

Una de las cuestiones más avanzadas es la opción de una confluencia de las fuerzas nacionalistas canarias en el caso de que se adelanten las elecciones generales. Tanto Coalición Canaria (CC) como 1º CAN coinciden en este planteamiento y NC tampoco lo ha descartado tras la elección de la nueva ejecutiva que ahora dirige Luis Campos. Otro escenario muy distinto son las elecciones autonómicas y locales, donde la situación es más complicada dada las fuertes diferencias entre CC y NC.

El primer congreso de Municipalistas tendrá lugar el 17 y 18 de octubre en las instalaciones de Infecar. Además de las tres ponencias que se debatirán y votarán, hay varias propuestas de resolución que abordarán asuntos como la vivienda, la ecoisla, el REF, la deducción por residencia efectiva en Canarias, el reto demográfico, la unidad nacionalista, el modelo turístico, las políticas sociales, mayores y dependencia, la movilidad o la soberanía alimentaria.

Entre las resoluciones figuran la residencia en Canarias, el reto demográfico o la soberanía alimentaria

Está previsto que participen de este primer cónclave 250 delegados, que elegirán a un consejo político y a una ejecutiva donde estarán los dirigentes que encabezarán la formación hasta ahora dirigida por una gestora. Desde que se registró el nombre del partido y se constituyó la comisión gestora, se empezaron a trabajar las distintas ponencias que forman parte del ideario y de la acción política del partido, con el fin de marcar el rumbo de cara a los comicios generales, autonómicos y municipales. En este sentido, el año 2026 será clave para definir si la mesa nacionalista propuesta por esta organización tiene futuro o no.