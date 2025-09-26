Asisten a 4 personas llegadas en patera a Gran Canaria y rescatan a una treintena de otra

Efectivos del Servicio de Urgencias Canario asistieron anoche a cuatro hombres magrebíes llegados en una patera a Pozo Izquierdo, al sureste de Gran Canaria, y Salvamento Marítimo ha rescatado esta madrugada, al sur de Maspalomas, a una treintena de personas que iban en otra barquilla.

Este último grupo de migrantes, auxiliado en torno a las 06:00 horas de este viernes a unos 4 kilómetros al sur del Faro de Maspalomas, está siendo conducido a esta hora hasta el muelle de Arguineguín, donde recibirán asistencia humanitaria y sanitaria, han informado a EFE fuentes de los servicios de emergencias.

En buen estado de salud

Los cuatro ocupantes de la patera que arribó a Pozo Izquierdo, en el municipio de Santa Lucía de Tirajana, presentaban buen estado de salud, por lo que tras ser atendidos por el Servicio de Urgencias Canario no fue necesario evacuarlos a centros sanitarios de la isla.

La expedición que desembarcará en Arguineguín la conforman una treintena de personas, pero aún se desconoce si en ella hay niños o mujeres, además del estado de salud en el que llegarán a Gran Canaria.