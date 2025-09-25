Tiempo para el viernes en Canarias: el fin de semana arranca con nubes y posibles lluvias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este viernes intervalos nubosos en general, con baja probabilidad de lluvias débiles, temperaturas con pocos cambios y viento flojo a moderado de componente norte.

En cuanto al estado de la mar, anuncia viento del norte y nordeste de fuerza 3 o 4 y 4 o 5, marejadilla o marejada, y variable de fuerza 1 a 3 con mar rizada o marejadilla. Se espera mar de fondo del norte y nordeste de 1 a 2 metros, que disminuirá a un metro.

La previsión por islas es la siguiente:

Intervalos más compactos a primeras horas con apertura de claros por la tarde salvo en la vertiente sur donde se podría formar nubosidad de evolución. Temperaturas con pocos cambios. Viento de componente norte de flojo a moderado modulado por el régimen de brisas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 21 27

Intervalos más compactos en el norte por la mañana y con apertura de claros por la tarde salvo en la vertiente sur y en zonas de interior donde se podría formar nubosidad de evolución. Temperaturas con pocos cambios. Viento de componente norte de flojo a moderado modulado por el régimen de brisas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 21 27

Intervalos nubosos más compactos en el norte a primeras horas y apertura de amplios claros durante la tarde. En zonas de interior de la vertiente sur durante las horas centrales se formará nubosidad de evolución. Temperaturas sin cambios, salvo ligero ascenso de las máximas en cumbres. Viento del nordeste de flojo a moderado modulado por el régimen de brisas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 21 24

Intervalos nubosos en general. Por la tarde, nuboso en la vertiente sur por la formación de nubosidad de evolución. Temperaturas con pocos cambios salvo ligeros ascensos de las máximas en zonas altas y de cumbres. Viento del nordeste de flojo a moderado modulado por el régimen de brisas. En zonas altas del Teide, flojo a moderado del oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 22 26

Intervalos nubosos más compactos en el norte. En zonas de interior de la vertiente sur durante las horas centrales se podrá formar nubosidad de evolución. Temperaturas sin cambios, salvo ligeros ascensos de las máximas en cumbres. Viento del nordeste de flojo a moderado modulado por el régimen de brisas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de la Gomera 22 25

Intervalos nubosos más compactos en la vertiente este a primeras horas y apertura de amplios claros durante la tarde. Nuboso en la vertiente oeste durante las horas centrales por la formación de nubosidad de evolución. Temperaturas sin cambios, salvo ligero ascenso de las máximas en zonas altas y de cumbres. Viento del nordeste de flojo a moderado modulado por el régimen de brisas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de la Palma 20 24

Intervalos nubosos más compactos en el norte. En zonas de interior de la vertiente sur durante las horas centrales se podrá formar nubosidad de evolución. Temperaturas sin cambios, salvo ligero ascenso de las máximas en cumbres. Viento del nordeste de flojo a moderado modulado por el régimen de brisas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 15 20