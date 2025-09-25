El Gobierno de Canarias firma la tercera adenda del Convenio de Carreteras 2018-2027

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, y el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, han firmado hoy la tercera adenda del Convenio de Carreteras 2018-2027. En el acto también ha estado presente la directora general de Infraestructura Viaria, Rosana Melián.

La nueva adenda amplía la vigencia del convenio hasta 2030, introduce mayor agilidad en la gestión de las inversiones y garantiza la culminación de las actuaciones previstas. Además, permite la redistribución de remanentes, la actualización del importe total –que asciende a más de 1.400 millones de euros– y completa la incorporación de actuaciones heredadas del convenio de 2006.

Rodríguez ha destacado que la firma supone "un paso decisivo para asegurar la estabilidad financiera del convenio, adaptarlo al ritmo real de ejecución de las obras y garantizar que el Estado cumpla con Canarias y con la ciudadanía".

Proyectos

Asimismo, ha subrayado que, en estos momentos, "hay obras en marcha en prácticamente todas las islas, proyectos de enorme importancia que mejoran la conectividad, la seguridad y la movilidad en cada territorio". En este sentido, ha recordado que ya están comprometidos más de 1.000 millones de euros, adjudicados y contratados, y ha anunciado que "antes de que finalice el año licitaremos el resto del convenio".

El consejero ha recalcado que esta adenda no solo refuerza el presente convenio, sino que abre la puerta al futuro. "Dejamos este acuerdo prácticamente en piloto automático para que siga ejecutándose y, al mismo tiempo, comenzamos a trabajar en el siguiente convenio Canarias-Estado, que debe dar continuidad a este esfuerzo y permitir seguir modernizando la red de carreteras de interés general del Archipiélago".

Por último, Rodríguez ha recordado la trascendencia histórica de este acuerdo que, además, elimina una cláusula del convenio de 2018 que impedía la firma de nuevos. "Este es ya el tercer convenio Canarias-Estado en materia de carreteras. Cada uno ha supuesto un salto muy importante en la mejora de la conectividad del Archipiélago, y este lo está haciendo también. Para nosotros es fundamental y estamos enormemente satisfechos".

En lo que va de 2025, Canarias ha recibido dos libramientos con un total de 73,3 millones de euros certificados, lo que refleja un ritmo de ejecución que ya supera el 43% y mantiene comprometido más del 73% del total previsto. "Estamos en la fase final de este acuerdo, con obras en marcha en todas las islas, y con esta adenda aseguramos que se culminen con éxito", ha concluido Rodríguez.