El director del TMT afirma que este nuevo equipamiento será una herramienta esencial para la astrofísica moderna

El director ejecutivo del Observatorio Internacional del Telescopio de Treinta Metros (TIO), Robert P. Kirshner, ha afirmado este jueves que este nuevo equipamiento será una herramienta esencial para la astrofísica moderna y permitirá fortalecer la búsqueda de indicios de vida en exoplanetas y estudiar agujeros negros y la materia oscura.

Kirshner ha protagonizado el coloquio 'El Telescopio de Treinta Metros y la Ciencia del Futuro' en la sede del Instituto Astrofísico de Canarias (IAC) con motivo de una visita al archipiélago para participar en las jornadas 'DiploInnova' de cooperación científica.

El Telescopio de Treinta Metros (TMT) es un proyecto internacional que aspira a construir el mayor telescopio óptico e infrarrojo del Hemisferio Norte, iniciativa por la que pujan las islas de Hawaii y La Palma.

En fase de diseño y fabricación

Inspirado en el legado de los Telescopios Keck y del Gran Telescopio Canarias (GTC) --actualmente el mayor telescopio óptico-infrarrojo en funcionamiento en el mundo--, el TMT se encuentra en una fase avanzada de diseño y fabricación de componentes clave, como los segmentos de su espejo primario y sus sistemas de soporte.

Una simulación realista del TMT en operación observando el cielo del hemisferio norte. / TIO

La ubicación inicialmente prevista para esta instalación es Hawái, mientras que el Observatorio del Roque de los Muchachos de La Palma operado por el IAC, es el emplazamiento alternativo, recoge una nota del instituto.

Gran capacidad de imagen

En su presentación, Kirshner --que fue recibido por el director del centro, Valentín Martínez Pillet, y la subdirectora, Eva Villaver-- destacó que el TMT será un telescopio con una capacidad de imagen y sensibilidad sin precedentes.

"Gracias a su óptica adaptativa multiconjugada de alto rendimiento, el TMT alcanzará una resolución angular cercana al límite físico de difracción de la luz, alrededor de 0,0055 segundos de arco a 800 nm", ha detallado.

Un telescopio como el TMT ofrece capacidades revolucionarias para la ciencia, en particular para la astrofísica, al combinar un poder de captación de luz sin precedentes con una resolución angular extraordinaria.

Detectar exoplanetas

Esto permitirá detectar y caracterizar exoplanetas que orbitan estrellas cercanas.

No en vano, a través de espectroscopía de alta precisión, posibilitará el estudio de sus atmósferas, composición química y condiciones de habitabilidad.

Asimismo, el TMT permitirá la observación de poblaciones estelares en galaxias cercanas con una capacidad que actualmente no existe, para analizar su dinámica y enriquecimiento químico, y mediante la obtención de imágenes de objetos extragalácticos, explorar la naturaleza de la materia y la energía oscuras.

Durante su charla, Kirshner subrayó que "la cooperación internacional es esencial para hacer realidad proyectos de esta magnitud, y el TMT es un ejemplo de esa visión compartida"