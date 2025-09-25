Canarias y el Estado pactan la planificación eléctrica para 2030

El Gobierno central y el Ejecutivo autonómico dejaron ayer sentadas las bases de la planificación eléctrica de las Islas con el horizonte en 2030. Canarias demanda del Estado que se tengan en cuenta las singularidades del Archipiélago a la hora de contemplar las necesidades en materia de refuerzo de la red de transporte para garantizar el suministro, incrementar la generación de renovables para reducir la dependencia de los combustibles fósiles, aumentar la electrificación de los puertos y dotar de más inversión a las redes de las islas no capitalinas para evitar apagones.

El consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata, salió esperanzado de la reunión que mantuvo ayer con el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard. Admite que en la planificación analizada con el Ministerio se contemplan «gran parte de las necesidades que hemos presentado» y remarcó que Canarias cuenta con unas singularidades que no tienen otros territorios del país al ser sistemas aislados que requieren de una renovación de equipos, tanto para reforzar el sistema eléctrico como para incrementar la penetración de energías renovables.

Refuerzo de la red y más renovables

El consejero destacó algunas cuestiones vitales de cara a la planificación en la que «se han incluido aspectos tan relevantes como el refuerzo de la red de transporte para garantizar el suministro y la generación de renovables, al añadir 2.900 megawatios de capacidad para la integración de fotovoltaica y eólica adicionales y priorizar también las redes existentes frente a nuevos trazados».

Hernández Zapata indicó que se realizará un estudio más concienzudo de la planificación realizada por el Ministerio para hacerla compatible con los trabajos que es están realizando por parte del Gobierno canario y que, entre otras materias, contemplan las zonas de aceleración de renovables (ZAR) en cada isla, el concurso de renovación de centrales térmicas, que es clave para el futuro energético de Canarias, y también «se ha arrancado el compromiso de que cualquier cambio o modificación que se sugiera desde Canarias se podrá hacer porque aún estamos a tiempo». El titular de Energía del Ejecutivo regional también destacó el que se tenga «dibujados» los 2.900 megawatios para contar con un 58% de penetración de renovables de cara al año 2030.

El consejero Hernández Zapata ve viable alcanzar el 58% de renovables con 2.900 megawatios más

También se prevé que el incremento de la capacidad de las redes posibilite abastecer la progresiva electrificación de las infraestructuras portuarias y del transporte, así como nuevos usos residenciales e industriales. En conjunto, se espera actuar en 323 posiciones de red y en 61 subestaciones -construyendo una docena- para atender las necesidades de los próximos años.

Por su parte, el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, valoró la colaboración con la Comunidad Autónoma para realizar una planificación eléctrica de cara al año 2030 en la que se pretende mejorar la integración de las renovables, reducir el uso de combustibles fósiles, electrificar los puertos para mejorar el entorno de las zonas portuarias y la mejora de la calidad del suministro eléctrico en las Islas.

La propuesta contempla introducir dispositivos que incrementan la seguridad del suministro, como compensadores síncronos en los principales subsistemas eléctricos insulares. En este mismo sentido, se ha valorado que ya se esté tramitando la obligación de aumentar la inversión en las redes que, por su carácter aislado, aun cumpliendo los niveles de calidad establecidos, tengan un número de interrupciones y un tiempo de interrupción superior en un 100% al del sistema nacional, como sucede en las llamadas islas verdes.

Se introducirán compensadores síncronos como nuevos dispositivos en los sistemas insulares

La propuesta presentada ayer es «de partida» ya que ahora se publicará para recibir las alegaciones de la Comunidad Autónoma y de los operadores del sistema. Groizard cree que se han dado respuesta a «una gran parte» de las peticiones del Ejecutivo regional.

El resultado de este segundo análisis técnico será objeto de informe por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que analiza el cumplimiento de los criterios de sostenibilidad económica-financiera. Sobre sus conclusiones, se elaborará el documento consolidado y la declaración ambiental estratégica, que se presentarán en el Congreso de los Diputados antes de su aprobación por parte del Consejo de Ministros.