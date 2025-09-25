Broncas efímeras

Un alto debate ético en el parlamento de Canarias. El común de los mortales suele confundir moral y ética. La moral es el comportamiento humano. La ética es la reflexión teórica o especulativa sobre los actos o códigos morales. Ayer, en la Cámara canaria, su señoría Pérez del Pino agotó todo el utillaje fraseológico para asegurar que la Consejería de Sanidad miente al decir que han bajado todas las listas de esperas -de atención médica diagnósticas y quirúrgicas- en el último año. La oposición socialista estaba furiosa con el asunto, y el portavoz de CC, José Alberto Díaz Estébanez, siempre un punto redicho, pero habitualmente eficaz, acusó al PSOE y NC de «no soportar la realidad», y para demostrarlo citó una película de Jack Nicholson y Tom Cruise, Algunos hombres buenos. Al diputado le debe gustar mucho la película, en efecto, porque creo que se la he oído citar una docena de veces en los últimos años. Rob Reiner podría pedirle royalties. Miguel Ángel Pérez del Pino eligió comenzar como un terremoto y después siguió subiendo el tono. El Gobierno era mentiroso, el Gobierno no sabía lo que decía, el Gobierno desfiguraba la realidad, el Gobienro no tiene la más mínima decencia, los directivos del Servicio Canario de Salud solo destacaban por su incompetencia, el Gobierno es una atrocidad, el Gobierno es una amenaza existencial y asistencial para todos los canarios, el Gobierno es un infierno, el Gobierno desprecia y humilla a los trabajadores del Servicio Canario de Salud, la consejera de Sanidad ni sabía lo que decía, el Gobierno está destruyendo el sistema sanitario público.

Escuchando a Pérez del Pino, en resumen, daban ganas de meterse en un refugio atómico y tirar la llave por el sumidero. Los discursos derogatorios están muy bien (o no) pero pare ser eficaces no basta con agredir reiteradamente al adversario político: hay que tejer denuestos con argumentos, desmontar la tesis o la acción política dl otro y con esos propios materiales alimentar tu diatriba. Y hasta que Pérez del Pino -por otra parte una de las mejores cabezas del grupo parlamentario socialista- no lo entienda su crítica política se seguirá pareciendo más a un exorcismo que a una buena intervención parlamentaria. Hay que dibujar más y mejor las supuestas contradicciones estadísticas del Gobierno, en especial, cuando son admitidas y difundidas por el Ministerio de Sanidad.

Por supuesto, lo de Yone Caraballo fue peor, como es habitual. Se puede averiguar si Caraballo va a decir una insignificancia o una tontería en su tono habitual de voz del pueblo, voz de Dios. En el primer caso se suele quedar sentado y usa un tono monocorde; en el segundo, merece la pena verlo aunque no oírlo, se arremanga las mangas de la chaqueta, elemento quintaesenciado de una impecable elegancia chachona, y comienza a soltar patujadas y chismes con velocidad cantinflesca. Llegó a acusar de la covid -que a finales de 2020 ya no existía- de las malas cifras de las listas de esperas durante la etapa del Ángel Víctor Torres.

Tampoco la consejera, Esther Monzón, estuvo muy brillante defendiendo sus cifras. La señora Monzón adolece de virtudes retóricas y no afina demasiado bien sus réplicas. Viene a decir lo mismo una y otra vez, sin piedad, escandalizándose como la señora que descubre a un fumador en la cola para entrar en el Mercadona.

Es como si en el pleno de esta semana, el segundo tras las vacaciones veraniegas, el PSOE hubiera querido subir la temperatura crítica de sus intervenciones, pero con cierta confusión anárquica en la que quedan disueltas como broncas que tienden a la insignificancia. Recuerdan un poco al PP en el Congreso de los Diputados. Por ejemplo, la llamada ley de Volcanes, que ayer se aprobó por unanimidad y que tiene su origen en una iniciativa popular. Es un instrumento normativo articulado para garantizar, acelerar y prestar seguridad jurídica a la recuperación económica, social, asistencial y medioambiental de cualquier territorio después de una erupción volcánica. Es una forma de tomar recorte -como dijo un diputado- de lo ocurrido en La Palma tras la erupción volcánica del otoño de 2021 con toda su capacidad destructiva. Ha sido fruto de un amplísimo y minucioso consenso.

Todos se felicitaron, pero la portavoz socialista en el debate final de aprobación, la exconsejera de Agricultura Alicia Vanoostende, procedió a ciscarse en el Gobierno y en el Cabildo de La Palma, del cual fue igualmente expulsado el PSOE en 2023. El bronco discurso de la exconsejera fue sorprendente. Yo recuerdo haber escuchado por primera vez su apellido cuando fue designada responsable de algún organismo o empresa pública del Cabildo palmero durante la presidencia de José Luis Perestelo. En ese momento nadie hubiera sospechado que Vanoostende -una técnica solvente de familia muy adinerada- fuera socialdemócrata o algo por el estilo. Tal vez por eso en los últimos años la fé del converso guía sus pasos. La portavoz pintó un escenario desolador de la situación de La Palma de la que responsabilizó al Gobierno autonómico y al Cabildo. Contradecía así directamente las recientes declaraciones de su jefe de filas, Ángel Víctor Torres, quien hace unos días que La Palma se había recuperado económica y laboralmente de la catástrofe volcánica. Parece que Vannostende no consulta los medios de comunicación y sigue las redes sociales, porque siguió adelante con el ceño fruncido hasta el final, aunque, por supuesto, el PSOE votó a favor del proyecto de ley.

Lo mismo ocurrió, igualmente con la diputada Tamara Raya, que describió el terrible infierno que viven las decenas miles de personas que todas las mañanas se desplazan desde el norte de Tenerife a Santa Cruz. Tamara Raya siempre se expresa con una seriedad empapada en cierto dramatismo. Se dirige a CC o al PP -en realidad a cualquiera- como si le debieran unas disculpas o un sancocho: es difícil distinguirlo. Fue encantador escuchar como la joven diputada del PP Jennifer Curbelo le recordó a la señora Raya que el PSOE gobernó Canarias y el Cabildo tinerfeño entre 2019 y 2023, y no solo eso, sino que compartieron gobierno insular con CC durante ocho largos años bajo la presidencia de Ricardo Melchior. Ya al PSOE no le sirve lo de reclamar una inmaculada inocencia histórica y describir a CC como un meteorito que nada ha tenido de ver con los votantes. Pero insisten. No acabarán bien.