Turismo da cinco años a los ayuntamientos para delimitar sus áreas de acampada

En Canarias hay más de 13.000 caravanistas que generan 200 millones de euros al año

Imagen de archivo de una acampada ilegal en Abades en 2020.

Imagen de archivo de una acampada ilegal en Abades en 2020. / E.D. / L.P.

Salvador Lachica

Salvador Lachica

Santa Cruz de Tenerife

En Canarias hay más de 13.000 caravanistas que generan 200 millones de euros al año y, sin embargo, las distintas administraciones "han mirado a otro lado" a la hora de regular esta actividad de turismo y ocio, motivo por el que la consejera Jéssica de León elaboró un reglamento específico para las áreas de camping y de autocaravanas con el fin de "ordenar dar seguridad jurídica y fomentar más instalaciones" en todas las islas.

La norma, que según De León fue consensuada con una docena de asociaciones de campistas y caravanistas ofrece "un plazo cinco años para que los ayuntamientos puedan saltarse el decreto, entre comillas, para fijar zonas públicas y privadas destinadas temporalmente a este uso" en sus municipios, ya que estacionar y pernoctar estará siempre permitido salvo que los ayuntamientos lo prohíban en su territorio.

"El Gobierno no usurpa las competencias de cabildos y ayuntamientos, sino que ofrece un marco claro para que ejerzan con más eficacia la planificación, ordenación y control de estas zonas", afirmó De León.

Ni albergues ni campamentos provisionales

La norma no incluye a los albergues ni a los campamentos provisionales montados de manera específica para conciertos y eventos multitudinarios, define las áreas de pernocta de hasta 72 horas y dará protagonismo a los entornos rurales, donde edificaciones preexistentes podrán albergar hasta un máximo de 12 plazas.

"La norma responde a una necesidad largamente postergada al regular una actividad que ha generado conflictos territoriales innecesarios, creado inseguridad jurídica y causó la pérdida de oportunidades de desarrollar un turismo sostenible", defendió.

El texto ya ha recibido más de 80 alegaciones, y la consejería incorporará varias de las propuestas para remitir el texto al Consejo Consultivo con el fin de que entre en vigor en el primer trimestre de 2026.

