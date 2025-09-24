Salvador Miranda: «Canarias perdió la gran oportunidad de tener una industria de cuero y tintes en el siglo XVIII»

Salvador Miranda (Las Palmas de Gran Canaria, 1957) lleva once años de investigación para conocer a fondo el REF. El director de la Cátedra del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) presenta este jueves su cuarto tomo en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria.

Orígenes y evolución del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) ya va por su cuarto tomo. ¿Cuánto tiempo le está llevando esta ardua investigación y qué ha supuesto para usted?

Cuando en 2014 se creó la Cátedra del REF en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y me nombraron director pensé que debía hacer un esfuerzo en algo que nunca se había hecho: conocer a fondo la historia de nuestro fuero, desde que en 1487 los Reyes Católicos otorgaron el fuero hasta la actualidad. Vi tres orígenes posibles del REF: el histórico, en 1487; el económico, en 1852 con la Ley de Puertos Francos; y el jurídico, en 1972, cuando se plasma en un texto legal lo que hoy conocemos como Régimen Económico y Fiscal. El proyecto lo concebí en seis tomos. Calculé diez años, pero ya han pasado más de once y voy por el cuarto.

Este tomo lleva un título muy expresivo: ‘Del esplendor a la crisis del estado fiscal-militar, siglo XVIII.’ ¿Cuál es el hilo conductor?

Primero, la recompensa de Felipe V. Cuando gana la Guerra de Sucesión aplica derechos de conquista a los territorios que no lo apoyan, como Aragón o Cataluña, pero premia a Canarias, que sí lo apoya y confirma privilegios a Canarias. Otorga el Reglamento de Comercio de 1718: la exportación perpetua de mil toneladas de vino a América.

¿Esa concesión comercial a América fue lo que aseguró el auge económico del siglo XVIII?

Canarias tenía una concesión especial: podía enviar directamente vino a América en virtud de ese Reglamento de Comercio de 1718. Esto supone básicamente que las 1.000 toneladas que se podían exportar como excepción al monopolio de Sevilla a América, que antes se concedían por periodos de cinco o seis años, se conceda a perpetuidad. A partir de ese momento, 1.000 toneladas pueden salir a América, con lo cual ya los vinicultores pueden planificar su economía. Por tanto, ese Reglamento de Comercio de 1718 es un revulsivo importante en Canarias. Este es el momento de esplendor, cuando Felipe V recompensa a Canarias por haber ayudado en la Guerra de Sucesión. Eso dio estabilidad a los empresarios de la época y permitió un comercio directo que en la Península estaba mucho más restringido. Fue una base de prosperidad. Derivado de ese comercio con las Indias, los empresarios canarios ven que el negocio no está en la exportación, sino en el retorno de los barcos.

¿Y qué sucede?

Cuando el empresario se da cuenta de que el negocio no está en la ida, sino en la vuelta, se produce algo que es una oportunidad perdida, a mi entender, para fomentar la industria en Canarias. Los empresarios empiezan a traer los barcos de retorno llenos de cuero y de palos de tinte o palos de campeche, usado para tintes de ropa. El privilegio solo permitía que el producto se quedara en Canarias. Pero en la realidad, todos los empresarios traían el palo tinte y el cuero pensando en reexportarlo directamente y no crear industria aquí. Cuando venían los barcos de América, las radas de Santa Cruz y de La Isleta estaban llenas de barcos extranjeros de Europa esperando transbordar el género. Yo lo que digo es que si ese cuero lo teníamos ya en el puerto, si teníamos ese tinte, ¿por qué los empresarios no optaron por crear una pequeña industria de tintes aquí ,o que con el cuero se hicieran zapatos, se hicieran bolsos, es decir, un montón de cosas y se enviaran manufacturados a Europa y a la Península? Pues no, optaron por lo más fácil: «Me gano unas perritas fáciles reexportando». Es la gran oportunidad que se perdió en el siglo XVIII. Y este género se reexportaba en fraude.

¿Cuál era el fraude de los empresarios?

Ellos firmaban una carta al Consejo diciendo que reexportaban porque no habían podido venderlos en Canarias. Mentira: es que no intentaban venderlos. Sencillamente entraban, se transbordaban de un barco a otro en la rada y salían para el extranjero o para la Península, como Alicante, donde hoy hay una industria de zapatos importantes.

¿Y cómo se pasa de ese esplendor a la decadencia?

Todo esto se viene al garete a final del siglo XVIII cuando llegan las guerras constantes contra Inglaterra y Francia. El Estado entra en quiebra y los consejeros del Rey hacen una propuesta para cargarse todos los privilegios que existían y que en Canarias llegasen todo tipo de impuestos. En Canarias siempre hubo una exención a los impuestos al consumo, pero ni siquiera este se respeta. Se graba el aguardiente y la gente de la calle, dirigida por los interesados, arma un revuelo. Los privilegios canarios a finales del siglo XVIII se vienen al traste. Por eso es por lo que titulo yo el libro del esplendor a la crisis. Luego, con la guerra con Francia y la Guerra de Independencia, Canarias no levanta cabeza, y hay que esperar hasta que yo redacte el tomo quinto para ver cómo se recupera (bromea), donde en 1852 se crea la Ley de Puertos Francos.

Saltando al presente, hoy está en el centro de discusión de nuevo que se compute el REF en la quita de la deuda y, además, se interpreta desde el Gobierno canario como un preludio para que se incluya, de nuevo, el fuero canario en el sistema de financiación autonómica cuando se reforme, que se supone que será en esta legislatura. ¿Qué implicaciones tendría para Canarias?

En 2018 conseguimos un hito histórico: que los recursos del REF no computen en el sistema de financiación autonómica. Fue fundamental. Sin embargo, hoy vuelve a estar en cuestión en el debate sobre la quita de la deuda o en la reforma del sistema. Ahora hay una serie de expertos que consideran que el sistema de financiación autonómica hay que cambiarlo. La necesidad de cambio que supuestamente va a perjudicar a Canarias está ahí. No se ha abordado desde el punto de vista político, pero subyace constantemente en las reacciones del Gobierno de España.

Como en la condonación de la deuda.

Sí, por ejemplo, en la quita de la deuda. Si vamos a parámetros objetivos, la quita de la deuda es razonable, pero no es razonable si tenemos en cuenta que Canarias es una región ultraperiférica. Es ahí donde chocamos frontalmente contra la ignorancia de muchos políticos y de muchos funcionarios en esta materia, por otro lado, en cuestiones políticas. En todo ese batiburrillo político, quien se perjudica es la sociedad canaria. Si se incluyen los recursos del REF en el sistema de financiación nos va a tocar menos ayudas a Canarias. Y en todo esto lo que subyace para mí es que hay que racionalizar el gasto y eso no se hace en España. Nosotros tenemos que llevar el gasto donde haga falta y evitar medidas populistas.