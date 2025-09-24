El Parlamento canario pide a España que proteja a los palestinos como hizo con los ucranianos

Con un pañuelo palestino al cuello, la diputada de NC-Bc Natalia Santana defendió y sacó adelante este miércoles una propuesta por la que el Parlamento de Canarias pide al Gobierno de Pedro Sánchez que adopte “medidas equivalentes a las implementadas para la población ucraniana en 2022 a favor de las familias palestinas que soliciten protección internacional en el Estado español”: asilo, autorizaciones de residencia y trabajo, acceso a la sanidad, educación y vivienda, visados humanitarios y programas de reasentamiento.

Con visible emoción, Santana aseguró que “mientras aquí votamos hay una madre que busca a su hijo pequeño entre los escombros”, por lo que pidió a toda la Cámara -sacando un cartel con la palabra STOP- que “no seamos cómplices del genocidio, porque un genocidio no es de derechas ni de izquierdas”.

Bandera blanca de la paz

Y hasta el PP recogió el guante, aunque sin asumir la palabra genocidio, aunque sí que Carlos Ester reconoció que en la franja de Gaza está sucediendo “una masacre”: “No se debe hacer política con la masacre y lo que hay que reivindicar el alto el fuego y la bandera blanca con la paloma de la paz”.

“Todos tenemos responsabilidades para detener este genocidio, en el que en lo que llevamos de pleno han muerto cinco años por bombas o por el hambre”, espetó la socialista Elena Máñez.

Acogida humanitaria

Por ese motivo, la Cámara también respaldó que Canarias “active los recursos y capacidades necesarios para participar de forma alícuota en la acogida humanitaria de huérfanos o familias palestinas, en colaboración con el Gobierno del Estado español, instituciones locales, organizaciones sociales y organismos internacionales”.

Diputados de NC-bc levantan carteles con las palabras 'Genocidio Palestina'. / E.D. / L.P.

Como era esperable, los diputados de Vox, se mostraron contrarios a dar “una burbuja de aire” a Sánchez y a quienes desde Moncloa quieren “desviar la atención de su corrupción”, como aseguró Paula Jover.

“No saben de qué manera llamar la atención en las horas más bajas de un partido como el suyo, que está en desintegración”, concluyó la diputada de Vox.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)