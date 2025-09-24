La Delegación del Gobierno atasca el primer traslado de un menor tras la contingencia migratoria

El traslado del primer menor que llegó a Canarias tras la declaración de contingencia migratoria se retrasa por la demora en los trámites a cargo de la Delegación del Gobierno. El joven, de 17 años y nacionalidad marroquí, debía ser derivado a otra comunidad autónoma este viernes, al cumplirse 15 días desde su llegada a las Islas. Sin embargo, el proceso sigue atascado en la fase de notificación del expediente, un paso clave que aún no se ha completado y que espera cumplirse hoy, cuando se le notifique al propio menor el informe. Según el propio protocolo, la resolución de ubicación y traslado debe firmarse en un plazo máximo de 10 días naturales desde el inicio del procedimiento. En este caso, el plazo vencía el 21 de septiembre, ya que el menor fue inscrito en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados el día 11. Pese a ello, el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, todavía no ha firmado el documento que autoriza la salida.

Un trámite que se ejecutará una vez que el expediente haya sido notificado al menor y la resolución remitida, primero a la subdelegación del Gobierno y luego al Ejecutivo canario. A partir de ese momento, se abre un plazo de 48 horas para informar al joven sobre la hora, el medio de transporte y la persona responsable de su traslado, y un máximo de cinco días para coordinar su derivación con la comunidad autónoma de destino que, además, deberá notificar la ejecución del traslado al Ministerio de Juventud e Infancia para el seguimiento de la situación de contingencia.

Esta cadena de procedimientos administrativos dificulta el cumplimiento del plazo estipulado y aleja la posibilidad de que el traslado se realice en la fecha que inicialmente estaba prevista. De hecho, desde la Administración regional señalan que, en el mejor de los escenarios, el viaje del joven podría producirse el próximo día 29.

El menor

El menor llegó a Lanzarote en circunstancias extremas en un atunero con bandera marroquí que encalló frente a la costa de Órzola, al norte de la isla. A bordo viajaban cinco personas que, según relataron, llevaban en torno a cinco días sin comer tras partir desde Agadir. Minutos después del rescate, la embarcación comenzó a arder, pero todos los ocupantes fueron salvados con vida. Tras sobrevivir a la travesía y al incendio del barco, el joven fue derivado a un recurso en la Isla. Estos centros triplican su capacidad de acogida, lo que ha llevado a la declaración de contingencia en el Archipiélago. Una condición con la que también cuentan las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Con la declaración ya oficializada, los menores que lleguen a estos territorios fronterizos deberán salir en plazo máximo de 15 días. En el momento de pedir formalmente la contingencia, Canarias tenía bajo su tutela a más 5.000 menores migrantes no acompañados, cuando su capacidad ordinaria era de 737. Un motivo que ha llevado al Ejecutivo autonómico a solicitar en numerosas ocasiones celeridad en los traslados de los niños migrantes: «Si las derivaciones no se aceleran de inmediato el sistema va a colapsar, y no por falta de voluntad política de este Gobierno, sino porque el esfuerzo tiene límites y las salidas de los niños y niñas tiene que ser en número suficiente para reducir la presión sobre nuestros recursos», subrayó el martes el presidente la Comunidad Autónoma, Fernando Clavijo.

La ruta atlántica

La petición de Canarias toma una mayor relevancia tras la reactivación de la ruta atlántica, considerada la más letal y peligrosa del mundo. En las últimas semanas, más de medio millar de personas han llegado a las Islas, entre ellas unos cincuenta menores y, algunos, sin compañía de un adulto. De hecho, tras la llegada del atunero en la que viajaba este primer menor, hubo otros tres jóvenes que, aunque inicialmente fueron registrados como adultos en un centro de Gran Canaria, se identificaron posteriormente como menores. Al hacerlo, se activó el protocolo habitual de protección y verificación para los chicos migrantes no acompañados.