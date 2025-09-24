Canarias pide a Europa que escuche a sus regiones fronterizas ante el fenómeno migratorio

Canarias pide a Europa que escuche a sus regiones fronterizas ante el fenómeno de la migración. Así lo subrayó el viceconsejero del Gabinete del Presidente, Octavio Caraballo, en la cumbre de regiones celebrada en Bruselas. Un encuentro convocado por el Gobierno canario y que reunió a un grupo de trabajo de migraciones de la Conferencia de Regiones Periféricas Marítimas de Europa con el objetivo de que se tenga en cuenta "la voz de las regiones que están en primera línea" de las rutas migratorias.

Durante el encuentro se pueso el foco, especialmente, en la infancia migrante. Desde el Ejecutivo autonómico se reclamó un "marco de corresponsabilidad real ante un desafío común" en toda la UE. La demanda por parte de los representantes canarios fue clara: se necesitan más recursos económicos para hacer frente a la atención de los menores migrantes no acompañados que llegan a las costas isleñas. Una petición que, según expuso Caraballo, toma mayor relevancia si se atiende al "complejo" contexto geopolítico internacional y la inestabilidad generada por la proliferación de movimientos y discursos que, en el caso de los procesos migratorios, "adquieren un tono y una dimensión preocupante y que suponen un serio riesgo para la estabilidad y la convivencia en los territorios vulnerables".

Ante esta situación, Europa "debe estar a la altura y escuchar a las regiones que viven y gestionan en primera línea los retos de la migración". Una realidad que conoce especialmente Canarias y que la ha llevado a una situación de contingencia migratoria tras haber triplicado la capacidad de sus recursos de acogida. Las regiones fronterizas como el Archipiélago, "no son una periferia lejana, son la puerta de entrada y, en muchas ocasiones, el primer refugio para quienes llegan buscando protección", recalcó Caraballo.

Los menores migrantes

En cuanto a los menores migrantes, eje central de la cumbre, desde la Administración regional se reclamó "una política común que ponga en el centro el interés superior del niño". La solicitud parece quedar en el aire, ya que el Marco Financiero Plurianual 2028-2034 de la Unión Europea prioriza principalmente la política de seguridad y la defensa. En consecuencia, la financiación específica para atender a los niños migrantes, reclamada en numerosas ocasiones por Canarias, "no avanza". Esto, además, se extiende al Pacto de la UE sobre Migración y Asilo. Un docmento donde Canarias espera que se preste atención a la situación de las Islas.

"Es necesario un marco de corresponsabilidad real, donde la solidaridad europea se traduzca en recursos, en mecanismos de solidaridad compartida, en sistemas de protección integrados y responsables", aseveró Caraballo quien además añadió que "no se trata de delegar" porque lo que ocurre en las Islas o en zonas como Lampedusa o Lesbos, "es un desafío colectivo" al que se debe hacer frente "con solidaridad" entre las regiones.

Responsabilidad colectiva

La jornada en Bruselas también contó con la participación del viceconsejero de Bienestar Social, Francis Candil, que reivindicó la "responsabilidad colectiva" en la atención a la infancia migrante. "Lo que vivimos en Canarias no es solo un reto canario ni siquiera español: es un desafío europeo, y sobre todo, una cuestión de humanidad y justicia", afirmó. Candil destacó que "Canarias no puede seguir sola" frente a la migración, por lo que llamó a la responsabilidad de los países ante un fenómeno estructural.

Así, el viceconsejero de Bienestar Social resaltó las cifras de la red insular de acogida, diseñada para 1.700 menores y que actualmente acoge a casi 6.000, obligando a abrir 86 dispositivos de emergencia y a la colaboración con 11 entidades para la atención integral. En este contexto, Candil presentó la Guía de Buenas Prácticas para la atención de menores migrantes, un documento elaborado por el Gobierno de Canarias que nace de las aportaciones de más de 50 entidades con la finalidad de mejorar la respuesta que se ofrece a los niños y niñas que viajan solos, así como con el objetivo de ayudar a otras comunidades en su acogida.