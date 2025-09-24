Canarias se levanta contra la importación de papa de Israel

Organizaciones de Canarias registrarán este miércoles, en la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias, un escrito para exigir la paralización de la importación de papa procedente de Israel y la apertura "inmediata" de investigaciones. Una queja que llega después de que, en el primer semestre del año, la importación procedente de este país se haya incrementado casi un 50%, alcanzando los 3,5 millones de kilos, 1,1 millones más.

Ante esta situación, la ciudadanía reclama soberanía alimentaria y rechaza la importación de papas procedentes de Israel al considerar que "ponen en riesgo la salud y la dignidad de las Islas". Las organizaciones que respaldan esta demanda argumentan que el campo canario atraviesa serias dificultades para mantener su producción, lo que "pone en peligro el sustento de miles de familias agricultoras". La indignación creció al conocerse que, mientras tanto, "los supermercados de las islas comercializan papas importadas de Israel".

Una "amenaza directa"

En palabras de las organizaciones, "no se trata de un asunto económico ni de la competencia desleal" que sufren los agricultores que no pueden igualar los precios de un producto que "llega con fitosanitarios prohibidos en la Unión Europea", se trata de que esta comercialización "es una amenaza directa para la salud de la población". Además, consideran los manifestantes, es un asunto de "dignidad y justicia". Por lo que es el momento "de apoyar al producto local", concluyen.