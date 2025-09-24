Uno de cada 12 maltratadores con pulsera en España está en Canarias

Uno de cada doce maltratadores controlados con pulsera telemática en España reside en Canarias. En las Islas están activos 392 de los 4.570 dispositivos antimaltrato que funcionan actualmente en el conjunto del país, según el último boletín publicado en agosto por el Ministerio de Igualdad. Además, el Archipiélago se sitúa en la tercera Comunidad Autónoma con más maltratadores con pulseras, por detrás de Andalucía y la Comunidad Valenciana. Los datos subrayan la magnitud del problema en las Islas y se enmarcan en la polémica abierta por los fallos en el sistema de seguimiento de estos dispositivos, denunciados hace ya más de un año en dos cartas enviadas por el Gobierno de Canarias al Ministerio de Igualdad.

En este contexto, el Congreso de los Diputados reprobó este miércoles a la ministra del área, Ana Redondo, por el fallo en el funcionamiento de las pulseras antimaltrato y en la migración de los datos entre dos empresas adjudicatarias en 2024. La Cámara Baja, con los votos a favor de PP, Vox y UPN, y la abstención de ERC, Junts, Coalición Canaria y BNG, aprobó una moción de los populares que calificaba de «negligente» su gestión al frente del ministerio.

Cese inmediato

El texto, no vinculante, reclama al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el cese «inmediato» de Redondo por los «graves fallos» en el sistema Cometa, la plataforma encargada de la supervisión de las pulseras. Según la moción, estas deficiencias han provocado «un número elevado de sobreseimientos y absoluciones de agresores», generando desprotección a víctimas de violencia de género.

En una jornada especialmente tensa en el hemiciclo, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, evitaron salir en defensa de la ministra. Sin embargo, el respaldo de Pedro Sánchez le llegó desde Nueva York al anunciar que Redondo cuenta con su «apoyo y solidaridad». El presidente aseguró que no va a «admitir lecciones de quienes niegan la violencia machista o pactan con quienes niegan la violencia machista».

Redondo se defiende

En la sesión de control al Gobierno, Montero y Bolaños esquivaron el asunto. Ambos se dedicaron a arremeter contra el PP por sus pactos con el «negacionismo» de la violencia machista de Vox. Fue la propia Redondo la que tuvo que defenderse esgrimiendo que «ninguna mujer que portara pulsera ha sido asesinada» y que «no hubo riesgo».

El ministerio fiscal, en su memoria anual, ha denunciado que los dispositivos de control telemático de los agresores, que se implantaron en 2009, presentan incidencias periódicas como falta de cobertura o falsas alarmas, que provocan estrés en las usuarias del sistema. Aviso al que se ha sumado el CGPJ, que ha hecho público que ha trasladado en varias ocasiones al Ministerio de Igualdad los fallos tecnológicos detectados, que han ido a más durante el año pasado, cuando se produjo un cambio en la empresa adjudicataria

La polémica ha desatado, por tanto, una guerra soterrada entre Igualdad, la fiscalía y el Poder Judicial, que ayer se mostró abiertamente, cuando la ministra se preguntó «dónde están las sentencias» absolutorias que menciona el ministerio fiscal en su memoria sobre los procesos de quebrantamiento de condena. «Dónde están esas sentencias, quién las tiene, no se conocen, no se saben y han generado una alarma absolutamente impropia», remachó. Igualdad sostiene que ha pedido los datos a la fiscalía y al CGPJ y que no han obtenido respuesta porque, a su juicio, probablemente fueron muy pocos casos y se subsanaron una vez se recuperaron los datos y carga contra la fiscalía por generar «alarma».

CC pide explicaciones

Por su parte, Cristina Valido, portavoz de Coalición Canaria en el Congreso, aseveró ayer que los nacionalistas «no participan del discurso absolutamente politizado» del PP en un tema «tan grave» en el que todos deberían tener altura política.

Valido añadió que CC tampoco podía votar en contra de la moción de los populares «porque la ministra desde el primer día negó algo que se ha probado a través de testimonios, informes y jueces, y todavía hoy se sigue negando».

La portavoz nacionalista augura que, como ha ocurrido en otras ocasiones con mociones del PP, esta tampoco tendrá efectos prácticos y «no irá a ninguna parte» en el Gobierno de Pedro Sánchez, que sigue «sin dar explicaciones y sin pedir disculpas». Coalición Canaria exige «que se investigue y se depuren responsabilidades», y una vez se sepan, actuarán en consecuencia en cuanto a pedir la dimisión o cese de la ministra

6.734 mujeres controladas

Por otro lado, Canarias contabilizaba hasta finales del pasado agosto 6.734 casos activos en el sistema de seguimiento integral en los casos de Violencia de Género (sistema VioGén-2), aquellos que tienen un seguimiento policial.

Según niveles de riesgo, hay 63 casos con riesgo alto o extremo, 980 con riesgo medio y 5.691 de riesgo bajo, detalla el Instituto Canario de Estadística (Istac). ç

El 27% de las mujeres que están dentro de VioGén-2 tiene entre 18 y 30 años, mientras que el 45% tiene edades comprendidas entre los 31 y 45 años. Además, hay 69 casos activos de violencia de género con menores en situación de riesgo.n