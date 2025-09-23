Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PSOE quiere que el Parlamento investigue la “filtración” del borrador del informe de la ‘comisión covid’

Sebastián Franquis exige la dimisión de Raúl Acosta por no haber vigilado que se hiciera público un “documento secreto”

Archivo - Sebastián Franquis, portavoz del PSOE en el Parlamento de Canarias

Archivo - Sebastián Franquis, portavoz del PSOE en el Parlamento de Canarias / GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

Salvador Lachica

Santa Cruz de Tenerife

El PSOE considera que Raúl Acosta, presidente de la comisión parlamentaria que investiga las compras irregulares de material sanitario durante la pandemia, debe dimitir al haber hecho dejación de funciones y permitir “la filtración” del borrador de informe preliminar que el viernes que el 26 de septiembre comenzarán a debatir los grupos parlamentarios que publicó este periódico.

Además, el portavoz parlamentario socialista, Sebastián Franquis, considera que la Mesa de la Cámara debe iniciar un proceso de investigación interna para dirimir responsabilidades por “haberse filtrado un documento de una comisión que es secreta”, lo que causa un “desprestigio” de la propia institución. Por este motivo, se ha presentado este martes un escrito para que el Parlamento tome cartas en este “grave asunto”.

Foto de archivo de los socialistas Nira Fierro y Gustavo Santana hablando con el diputado de AHI Raúl Acosta (c) durante la sesión en la que se constituyó la comisión de investigación en mayo de 2024

Foto de archivo de los socialistas Nira Fierro y Gustavo Santana hablando con el diputado de AHI Raúl Acosta (c) durante la sesión en la que se constituyó la comisión de investigación en mayo de 2024 / Andrés Gutiérrez

“Una comisión parlamentaria necesita preservar un delicado equilibrio entre la transparencia democrática y la confidencialidad de sus trámites. La filtración rompe ese equilibrio y convierte un instrumento de control en un arma partidista”, concluyó Franquis.

