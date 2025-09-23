Clavijo envía al Supremo un documento que evidencia el “desacato” del Estado al no acoger a menores migrantes que han pedido asilo

El Gobierno central que preside Pedro Sánchez incurre en “desacato” y “desobediencia clara” al Tribunal Supremo (TS) haber trasladado a la Península a solo 127 menores solicitantes de asilo en seis meses, es decir, “una media de 1,5 por día”. Ante esta evidencia denunciada este martes por el presidente Fernando Clavijo en la sesión de control del Parlamento, el jefe del Ejecutivo desveló que remitió el lunes un escrito al Alto Tribunal para que el mismo sepa que “no queremos ser cómplices de que se continúen vulnerando los derechos de los menores”.

“Es triste que un Gobierno tenga que ser demandado ante el Supremo para que cumpla con los autos dictados por el propio tribunal”, afirmó el presidente después de recordar que tras la invasión de Ucrania llegaron a España unos 7.000 menores no acompañados “sin ningún tipo de problema, ninguna comunidad recurrió a los tribunales, no hubo tanto follón ni excusas, lo que evidencia que con respecto a los niños y niñas migrantes que están solos y que pidieron asilo en Canarias se procede de otra forma porque son de color, y eso es racismo”.

“Este fenómeno va a continuar y debemos dar una respuesta civilizada, atendiendo con la mayor dignidad posible a los menores y denunciando los incumplimientos del Estado”, concluyó.

Foto de archivo / E. D.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)