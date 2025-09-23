Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un cayuco, rescatado al sur de El Hierrro con 198 personas, entre ellas una bebé de tres meses y 18 menores

La patera fue localizada a 16 kilómetros de la costa después de navegar una semana desde Gambia

Cayuco El Hierro

Cayuco El Hierro / Salvamento Marítimo

Efe

Valverde (El Hierro)

Un cayuco con 198 ocupantes, entre ellos una bebé de apenas tres meses y 18 menores, muchos de corta edad, llegó este lunes por la tarde al puerto de La Restinga, en la isla de El Hierro, acompañado por una embarcación de Salvamento Marítimo.

El cayuco fue detectado a unos 16 kilómetros de la costa por el radar del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), lo que permitió enviar a la Salvamar Navia para escoltarlo hasta el muelle y garantizar la seguridad de sus ocupantes.

Largo trayecto

Pasadas las 20.00 horas, desembarcaron 132 hombres, 47 mujeres y 19 menores de edad, procedentes de Gambia, Sierra Leona, Namibia, Guinea y Senegal, según relataron a los equipos de emergencia. Los migrantes afirmaron haber partido hace siete días desde la localidad de Barra, en Gambia.

En el muelle fueron atendidos por miembros de la Cruz Roja, el Servicio de Urgencias Canario, la Policía y la Guardia Civil. En principio, dos mujeres fueron trasladadas a centros sanitarios de la isla con síntomas de hipotermia y deshidratación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Defensa despliega 500 militares en Canarias para blindar la soberanía territorial
  2. Los grupos del ‘cuatripartito’ limitan aún más el número de viviendas vacacionales en los municipios canarios
  3. La oferta de vivienda en Canarias se desploma
  4. AENA confirma la lluvia de millones para los aeropuertos canarios
  5. Comisión de investigación: la 'responsabilidad política' de los 'contratos covid' es de Torres, Pérez y Trujillo
  6. La vida de los niños migrantes en Canarias: 'Somos personas, pero nos tratan como muebles
  7. Insultos y engaños en centros de menores de Canarias
  8. Canarias tiene por fin una ley de volcanes cuatro años después del Tajogaite

Un cayuco, rescatado al sur de El Hierrro con 198 personas, entre ellas una bebé de tres meses y 18 menores

Un cayuco, rescatado al sur de El Hierrro con 198 personas, entre ellas una bebé de tres meses y 18 menores

Clavijo envía al Supremo un documento que evidencia el “desacato” del Estado al no acoger a menores migrantes que han pedido asilo

Clavijo envía al Supremo un documento que evidencia el “desacato” del Estado al no acoger a menores migrantes que han pedido asilo

La nueva Ley de Movilidad Sostenible incluirá las particularidades de Canarias

La nueva Ley de Movilidad Sostenible incluirá las particularidades de Canarias

Acuerdo 'in extremis' para garantizar la estabilidad de 500 empleos de personas con discapacidad en Canarias

Acuerdo 'in extremis' para garantizar la estabilidad de 500 empleos de personas con discapacidad en Canarias

Canarias exhibe su crecimiento en el mundo del videojuego durante la Tokyo Game Show

Canarias exhibe su crecimiento en el mundo del videojuego durante la Tokyo Game Show

El PSOE quiere que el Parlamento investigue la “filtración” del borrador del informe de la ‘comisión covid’

El PSOE quiere que el Parlamento investigue la “filtración” del borrador del informe de la ‘comisión covid’

La izquierda y Vox coinciden en que la ‘comisión covid’ es "un teatro, una farsa y un paripé"

La izquierda y Vox coinciden en que la ‘comisión covid’ es "un teatro, una farsa y un paripé"

Defensa despliega 500 militares en Canarias para blindar la soberanía territorial

Defensa despliega 500 militares en Canarias para blindar la soberanía territorial
Tracking Pixel Contents