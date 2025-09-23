Canarias exhibe su crecimiento en el mundo del videojuego durante la Tokyo Game Show

El Gobierno de Canarias ha puesto de relieve su crecimiento en el sector del videojuego durante la Tokyo Game Show 2025, uno de los eventos más importante de la industria a nivel mundial.

Según informa el Ejecutivo regional, tras el éxito cosechado en la edición de 2024, el archipiélago acude este año a esta cita clave en el calendario asiático con una delegación institucional y empresarial que refuerza su apuesta por la internacionalización, la atracción de inversión y la proyección del talento local.

Por ello, el objetivo ha sido consolidar y acelerar el firme crecimiento logrado en los últimos años en empresas, inversión y empleo.

La misión comercial, liderada por Proexca con la colaboración de la Zona Especial Canaria (ZEC) y de otras entidades canarias, está integrada por ocho empresas del sector de los videojuegos de las islas que viajan a Japón para presentar sus proyectos, establecer contactos estratégicos y explorar nuevas oportunidades de negocio.

En concreto, los estudios participantes son: Drakhar Studio, Factoría de Innovación (Proyecto Foxter SL), Foxter Studio, Fundación Canaria Club Deportivo Tenerife, Fundación Canaria Unión Deportiva Las Palmas, MoonMana Games, Rising Pixel y Quantum Box Studio.

Doble de empresas que el año pasado

Al respecto, el viceconsejero de la Presidencia y presidente de Proexca, Alfonso Cabello, comentó que la presencia de estas ocho empresas canarias en Tokyo, "el doble que en la edición del año pasado", demuestra que el archipiélago cuenta ya con un ecosistema sólido para seguir creciendo en este sector estratégico para la diversificación de la economía canaria.

"Tras varios años de trabajo serio y riguroso, hemos conseguido sentar las bases para convertirnos en hub internacional de esta potente y creativa industria", destacó tras subrayar que Canarias busca en Japón seguir avanzando en esta línea.

Con este mismo objetivo, antes de desplegar su potencial en la Tokyo Game Show, la delegación canaria encabezada por Cabello participará también este miércoles en el Spain Game Matsuri, un evento organizado por España que se ha consolidado como un punto de encuentro clave para la industria del videojuego en Japón.

De hecho, la cuarta edición consecutiva del Matsuri reunirá a más de 300 participantes internacionales, incluyendo desarrolladores, inversores y ejecutivos de primer nivel.

El Archipiélago como hub creativo

La presencia de Canarias en este foro estratégico permitirá maximizar la visibilidad del archipiélago y fortalecer su posicionamiento como hub creativo y tecnológico en el mercado asiático de la creación de video juegos.

Aquí, tendrán especial protagonismo las empresas canarias de la delegación que expondrán sus proyectos tras la intervención de Cabello en el acto oficial.

La coorganización del Spain Game Matsuri junto a ICEX otorga a Canarias una visibilidad institucional equiparable a la marca Games from Spain, lo que representa una oportunidad única para presentar las ventajas competitivas del territorio: calidad de vida, incentivos fiscales únicos en Europa, costes operativos reducidos, infraestructura tecnológica avanzada y un entorno innovador y sostenible ya maduro.

Sector pujante

El Gobierno de Canarias ha indicado que gracias a estas ventajas y al firme apoyo institucional, el sector del videojuego ha experimentado en Canarias en los últimos seis años un crecimiento exponencial. En 2019 había en el archipiélago solo dos empresas. En la actualidad existen más de 29 que dan empleo de alto valor añadido a más de 300 personas.

Además, Canarias se ha consolidado en poco tiempo como la cuarta comunidad autónoma española mejor valorada por los desarrolladores de videojuegos, según el Libro Blanco del Desarrollo Español de Videojuegos 2024. Ya hay varias empresas japonesas en las islas.

La participación en la Tokyo Game Show y en el Spain Game Matsuri se enmarca en la iniciativa Canarias, nuestra mejor versión, impulsada por el Gobierno de Canarias a través de Proexca, con el objetivo de diversificar la economía del archipiélago y proyectar internacionalmente sus sectores emergentes.

Durante ambos eventos, que se celebran en el recinto Makuhari Messe de Chiba, la delegación canaria participará en una intensa agenda de actividades que incluye reuniones B2B, sesiones de contactos empresariales, visibilización de proyectos, exhibición de videojuegos y acceso directo a ejecutivos de referencia.

Las empresas canarias tendrán así una plataforma privilegiada para mostrar su talento, creatividad y capacidad de innovación ante un público profesional altamente cualificado.