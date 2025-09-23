Canarias avisó hace más de un año de los fallos en el sistema de pulseras antimaltrato y la falta de técnicos

El Gobierno de Canarias alertó hace más de un año, en febrero de 2024, al Ministerio de Igualdad sobre los fallos que estaban detectando por la implantación de las pulseras antimaltrato y la escasez de técnicos para colocárselas a los acusados por violencia de género. En concreto, avisó de que solo había dos servicios técnicos en ambas provincias y mostró su preocupación por los problemas que ello conllevaba en las islas no capitalinas. El Archipiélago se ve inmerso en la polémica generada desde la semana pasada al darse a conocer públicamente los problemas en estos dispositivos telemáticos para controlar a los maltratadores y tenerlos alejados de sus víctimas.

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, expresó su profunda preocupación ante los fallos detectados en la red de seguridad destinada a proteger a las mujeres víctimas de violencia de género en el Archipiélago. Envió inmediatamente el jueves una carta al Ministerio de Igualdad -ya es la segunda- motivada por la necesidad de abordar las deficiencias del sistema que garantiza la separación de la víctima de su agresor o presunto agresor.

Santa Cruz de Tenerife

Barreto manifestó su malestar por la opacidad informativa del Gobierno de Pedro Sánchez, por tener que enterarse por los medios de comunicación de que esta red de seguridad no había funcionado durante un tiempo y, además, no se sabía nada al respecto. La consejera no escondió su enfado cuando, también a través de los medios de comunicación, conoció que una de las zonas más afectadas es la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde los dispositivos están registrando fallos de cobertura, aunque admitió que no tiene datos certeros sobre esta situación. Y por ello espera la respuesta del Ministerio, que aún no ha llegado.

Segunda carta

La consejera recordó que esta no es la primera vez que se advierte al Ministerio sobre estas deficiencias. Ya el año pasado, el 28 de febrero, el Gobierno canario se dirigió a Igualdad debido a problemas logísticos y de operatividad. En aquel momento, la preocupación radicaba en que la nueva empresa concesionaria no disponía de dispositivos telemáticos suficientes en Canarias. Además de la falta de pulseras, la misiva señalaba la carencia de los técnicos necesarios para la colocación de estos instrumentos de control en los agresores, especialmente en las islas no capitalinas. Esta situación provocó que, en algún caso puntual, pasaran algunos días hasta que la pulsera se colocara.

En concreto, el viceconsejero de Justicia, Cesáro Rodríguez, remitió la primera carta a la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad hace 19 meses, en la que trasladó la preocupación del Gobierno por las disfunciones detectadas en la implantación de los dispositivos telemáticos para protección de las mujeres víctimas de violencia de género en las islas no capitalinas, y solicitó que se supervisara el servicio que ofrece la empresa concesionaria en la Comunidad Autónoma para asegurar que las órdenes judiciales se tramitaran con la celeridad debida.

En el escrito detallaba la información recabada tanto por su departamento, como la remitida por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, que hacía referencia a una comunicación de los Juzgados de Los Llanos de Aridane donde se alertaba sobre la escasez de dispositivos y el hecho de que la empresa concesionaria que debía entregar y poner en funcionamiento el transmisor que se ajusta a la muñeca o el tobillo del investigado, encausado o condenado, no disponía de técnicos en las islas no capitalinas.

Cesáreo Rodríguez advirtió que, de ser cierta la información recibida de que solo había dos de técnicos destinados por provincias, este número sería insuficiente para ofrecer el servicio en varias islas a la vez, ya que los dispositivos deben estar preparados para ser instalados el mismo día que se acuerde por la autoridad judicial, independientemente de la hora y la fecha, cualquier día de la semana.

Escueta respuesta del Gobierno

La escueta respuesta de la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, fechada el 4 de marzo de 2024, indicaba que los que se produjeron fueron debidos a "una retención aduanera de los dispositivos que estaban enviados", según les había comunicado la empresa adjudicataria -Vodafone-Securitas que recibieron el contrato para la gestión del sistema de pulseras antimaltrato (Cometa) en octubre de 2023-. No obstante, el Ministerio garantizó que el desajuste había sido subsanado y estaban alerta previendo que pudiera volver a suceder. Respecto al equipo humano, les aseguraron que se había desplegado "un equipo de técnicos para cubrir todas las necesidades, si bien, si fuera necesario ampliarlo se haría antes incluso de detectar una carencia".

La Delegación del Gobierno en Canarias no ofreció este martes datos sobre si ha aumentado el número de técnicos o cómo están funcionando las pulseras en las Islas.

Nieves Lady Barreto enfatizó la gravedad de estos fallos, dado que este sistema es considerado por la Fiscalía General del Estado como el más seguro para que las mujeres que lo portan tengan la tranquilidad de que no les pase nada. No obstante, "los datos actuales indican que en Canarias no funciona bien", aseveró.

A su juicio, los fallos de cobertura son de extrema gravedad, ya que pueden pasar horas hasta que una persona, un agresor, se acerca a la víctima, dijo. "Si existen fallos de cobertura, no se sabe si el agresor se acerca o no", sentenció.

Asimismo, Barreto advirtió sobre las serias consecuencias judiciales que derivan de la ineficiencia del sistema. Los informes que se extraen de estos dispositivos no siempre son lo precisos que tienen que ser, lo cual ha llevado incluso a sobreseimientos o a fallos no condenatorios cuando quizás tenían que serlo.

La situación, a peor

La consejera lamentó que, a pesar de que el año pasado el Ministerio intentó tranquilizar a la Consejería diciendo que «no pasaba nada», la realidad es que "la situación ha ido a peor y ha habido consecuencias graves"

Por todo ello, Nieves Lady Barreto exige una explicación al Ministerio de Igualdad, para conocer en detalle los datos, y una respuesta clara sobre las medidas que se adoptarán. La Consejería de Justicia quiere saber cuántos casos se han visto afectados en Canarias y saber qué medidas se van a adoptar para que se corrija o se garantice la seguridad de las mujeres.

Fiscalía General del Estado

La Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2024 destapó la caja de los truenos al revelar diversos fallos en las pulseras antimaltrato. Especialmente, un error en el traspaso de datos entre las empresas adjudicatarias de la gestión de los dispositivos que provocó, en 2024, una "gran cantidad" de absoluciones y sobreseimientos provisionales. Durante unos meses, la falta de datos hizo que no se pudiera corroborar si los agresores habían transgredido las órdenes de alejamiento en los juicios por quebrantamiento de condena.

La polémica ha puesto en el centro de la diana a la ministra de Igualdad, Ana Redondo (PSOE), y a las propias pulseras. Vox y PP piden su dimisión. La ministra defiende el funcionamiento de los dispositivos y sostiene que es cierto que “esa falta de acceso a los historiales, que no fue tal cual en todos los casos, fue una migración compleja que duró prácticamente de junio a noviembre de 2024. Todas esas incidencias se resolvieron". Su propio socio de Gobierno, Sumar, en tono beligerante, ha pedido su comparecencia en el Congreso este jueves, pero, al parecer, intervendrá la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza -que sustituyo a la jueza Victoria Rosell en 2023- para dar explicaciones.

Canarias, tercera comunidad con más maltratadores vigilados

Un total de 383 hombres portaban en mayo en Canarias un dispositivo telemático activo, las conocidas como pulseras, un 67,2% más que un año antes, según el último boletín del Ministerio de Igualdad. De ellos, 149 residen en la provincia de Las Palmas y 234 en la de Santa Cruz de Tenerife. Estos dispositivos se utilizan como medida para que el maltratador cumpla con la orden de alejamiento de la víctima, quien está en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Viogén).

Canarias es la tercera comunidad con más matratadores 'vigilados', tras Andalucía con 1.635 dispositivos activos y Valencia, con 502. En total en España a finales de julio 4.515 maltratadores portaban una pulsera antimaltrato.