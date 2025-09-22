Invierten 3,8 millones para techar canchas deportivas en siete centros educativos canarios

El Consejo de Gobierno ha aprobado este lunes el expediente que permitirá invertir 3,8 millones de euros en mejorar, adecuar y techar las instalaciones deportivas de siete centros educativos del archipiélago.

La actuación se enmarca dentro del Plan de adaptación de centros educativos a las altas temperaturas y tiene como finalidad garantizar que el alumnado disponga de espacios exteriores adecuados para la práctica deportiva durante todo el año, protegidos de la radiación solar y de las inclemencias meteorológicas, ha explicado el Gobierno.

En concreto, con esta inversión, está previsto el techado de las canchas de los centros de educación infantil y primaria (CEIP) Luis Cortí, en Santa María de Guía, en Gran Canaria; Pájara y Cristóbal García Blairzy, en Fuerteventura; y los institutos de educación secundaria (IES) César Manrique, en Arrecife, Lanzarote; Teobaldo Power, en Santa Cruz de Tenerife; el IES Luis Cobiella Cuevas, en Santa Cruz de La Palma, y Garoé, en Valverde, en El Hierro.

El presupuesto aprobado, que se distribuirá en varias anualidades con cargo a las partidas destinadas al mencionado plan, incluye distintas actuaciones de cimentación, instalación de estructuras metálicas, en algunos casos, demoliciones parciales y adecuaciones de accesibilidad para garantizar que los espacios cumplan con las condiciones técnicas requeridas.

Esta actuación se suma a otras inversiones impulsadas en el marco de esta estrategia, con las que el Ejecutivo autonómico busca dar respuesta a las necesidades derivadas del cambio climático, mejorando la habitabilidad de los espacios escolares y garantizando la continuidad de la actividad educativa en condiciones adecuadas.