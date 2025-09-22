Invierten 3,8 millones para techar canchas deportivas en siete centros educativos canarios
La actuación se enmarca dentro del Plan de adaptación de centros educativos a las altas temperaturas
El Consejo de Gobierno ha aprobado este lunes el expediente que permitirá invertir 3,8 millones de euros en mejorar, adecuar y techar las instalaciones deportivas de siete centros educativos del archipiélago.
La actuación se enmarca dentro del Plan de adaptación de centros educativos a las altas temperaturas y tiene como finalidad garantizar que el alumnado disponga de espacios exteriores adecuados para la práctica deportiva durante todo el año, protegidos de la radiación solar y de las inclemencias meteorológicas, ha explicado el Gobierno.
En concreto, con esta inversión, está previsto el techado de las canchas de los centros de educación infantil y primaria (CEIP) Luis Cortí, en Santa María de Guía, en Gran Canaria; Pájara y Cristóbal García Blairzy, en Fuerteventura; y los institutos de educación secundaria (IES) César Manrique, en Arrecife, Lanzarote; Teobaldo Power, en Santa Cruz de Tenerife; el IES Luis Cobiella Cuevas, en Santa Cruz de La Palma, y Garoé, en Valverde, en El Hierro.
El presupuesto aprobado, que se distribuirá en varias anualidades con cargo a las partidas destinadas al mencionado plan, incluye distintas actuaciones de cimentación, instalación de estructuras metálicas, en algunos casos, demoliciones parciales y adecuaciones de accesibilidad para garantizar que los espacios cumplan con las condiciones técnicas requeridas.
Esta actuación se suma a otras inversiones impulsadas en el marco de esta estrategia, con las que el Ejecutivo autonómico busca dar respuesta a las necesidades derivadas del cambio climático, mejorando la habitabilidad de los espacios escolares y garantizando la continuidad de la actividad educativa en condiciones adecuadas.
