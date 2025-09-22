Canarias refuerza su presencia en el sector del videojuegos en Japón

La delegación institucional y empresarial de Canarias inicia esta semana su agenda de trabajo en Japón con el objetivo de consolidar la presencia del Archipiélago en el sector internacional del videojuego, atraer inversión extranjera y fomentar nuevas oportunidades de colaboración con empresas del país asiático.

El viaje, encabezado por el viceconsejero de la Presidencia del Gobierno de Canarias y presidente de PROEXCA, Alfonso Cabello, incluye la participación en eventos clave como el Spain Game Matsuri y la Tokyo Game Show, además de reuniones con empresas japonesas interesadas en conocer el ecosistema tecnológico y fiscal del Archipiélago.

La agenda

24 de septiembre – Spain Game Matsuri (Tokio):

El viceconsejero Alfonso Cabello intervendrá en este foro que reúne a empresas e instituciones españolas presentes en Japón, con una presentación sobre las ventajas competitivas de Canarias como hub para la industria del videojuego.

25 de septiembre – Tokyo Game Show:

La delegación canaria participa por segundo año consecutivo con un stand bajo la marca Canarias-España, promoviendo las ventajas fiscales, logísticas y de talento del Archipiélago ante desarrolladores, publishers y agentes del sector.

26 de septiembre – Visita a empresa japonesa (pendiente de confirmación):

Está en vías de concretarse una visita institucional a una empresa japonesa del sector interesada en establecer vínculos con Canarias. En caso de confirmarse, se remitirá nota informativa con imágenes y material audiovisual.