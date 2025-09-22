Canarias se lanza a 'salvar' el REF para que Madrid no lo incluya en la quita de la deuda ni en la financiación autonómica

La consejera de Hacienda y Relaciones con la UE, Matilde Asián, hizo este lunes un "llamamiento a todos los canarios" para la defensa del Régimen Económico y Fiscal (REF) ante la amenaza que supone su inclusión en la metodología para la propuesta de mutualización de la deuda por parte del Ministerio de Hacienda a las comunidades autónomas, tras las negociaciones del Gobierno de Pedro Sánchez con Cataluña. El anteproyecto de ley para la quita de la deuda es especialmente "preocupante", asevera Asián, pues computa el REF. La consejera calcula en una penalización para Canarias es de 1.710 millones de euros, ya que corresponderían 1.991 millones de euros de compensación por la infrafinanciación autonómica del periodo de 2010 a 2022, pero en el anteproyecto de ley se quedan en 281 millones por no incluir los ingresos del REF.

Herramientas normativas y judiciales

La consejera de Presidencia del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, afirmó que el Ejecutivo recurrirá a todas las herramientas normativas y judiciales de que dispone si el Gobierno de España no atiende esta demanda de Canarias en el anteproyecto de ley.

Para la consejera de Hacienda Canarias "está sola" en la demanda que el Estado no compute el REF en la quita de la deuda. En su opinión detrás de esta situación hay "cicatería", porque 1.710 millones que el Estado "regatea de condonación de deuda por el tema del REF, es una cantidad relativamente pequeña en los 80.000 millones de reasignación".

Un mal precedente con la financiación autonómica

El Gobierno canario considera esencial la unión de todas las fuerzas políticas de la Comunidad para enfrentar esta situación, que sienta un "precedente a la futura reforma del sistema financiación autonómica", donde temen que se vuelva a computar el REF. El Gobierno de Canarias defiende que el REF posee un carácter adicional claramente establecido en el artículo 166 de su Estatuto de Autonomía. Este carácter adicional es esencial, ya que sus recursos están destinados a compensar los sobrecostes derivados de la ultraperiferia de las Islas, asegurando que los ciudadanos canarios tengan los mismos derechos que cualquier otro ciudadano español continental.

La Consejería de Hacienda ha puesto cifras claras al perjuicio que supone esta metodología, especialmente en el tercer tramo de la reasignación de deuda, diseñado para compensar la infrafinanciación entre 2010 y 2022. "Son 1710 millones los que nos han quitado de un plumazo para la condonación de la deuda", declaró la consejera.

Asián destacó que, si bien existen consideraciones generales comunes a todas las comunidades autónomas con baja deuda (como la alteración del principio de responsabilidad y la carga financiera superior que asumirá el ciudadano canario), Canarias enfrenta un problema singular: la computación del REF. En este contexto, la comunidad autónoma se diferencia de las acciones emprendidas por el País Vasco y Navarra. Estas comunidades han exigido una compensación al Ministerio de Hacienda, alegando que sus ciudadanos no tienen por qué contribuir a sostener mayores cargas por la asunción de deuda de las comunidades de régimen común.

"Nosotros no hemos llegado a tanto, no hemos exigido compensación, simplemente hemos protestado por esta forma de distribuir la deuda que altera la cultura de pago y el principio de responsabilidad". El enfoque principal de Canarias es evitar que se compute el REF.

La consejera recordó que Canarias posee una deuda baja, cifrada, y no necesita ayuda para la sostenibilidad financiera, ya que cuenta con la calificación máxima a positivo.

El Gobierno de Canarias insiste en que la inclusión del REF en este anteproyecto es la "antesala de la reforma del sistema de financiación autonómico". La Consejería de Hacienda manifestó su preocupación de que este método sirva de precedente para la futura reforma, lo que pondría al archipiélago en una situación tan perjudicial como la que experimentó en 2009, o incluso peor.

Alegaciones

El anteproyecto fue comunicado formalmente a la comunidad autónoma con fecha 5 de septiembre . Las instituciones tienen un plazo de un mes para formular alegaciones.

La Consejería de Hacienda trabaja ya en las alegaciones para oponerse no solo al importe inicial de 3.259 millones de deuda a absorber por el Estado en el caso de Canarias, sino, sobre todo, a la metodología utilizada para ese cómputo al considerarla arbitraria y discriminatoria.

Arbitrariedad que solo afecta a Canarias

Por su parte, la Asián ha incidido en la arbitrariedad de las limitaciones que se introducen y que solo afectan a Canarias, a pesar de ser una comunidad cumplidora con los objetivos de déficit y endeudamiento.

De hecho, la propuesta del Ministerio premia a los más endeudados con una compensación, "lo que es discriminatorio y parece diseñado para beneficiar al menos riguroso con la gestión de las cuentas públicas".

Además, el acuerdo no elimina la obligación que tienen las comunidades autónomas, de dedicar los superávits a reducir deuda.

Por lo tanto, los 500 millones aproximadamente en los que se cifra el superávit de Canarias, no se podrán destinar a garantizar las necesidades de los canarios ni a rebajar impuestos.