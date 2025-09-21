Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rescatan a 50 inmigrantes magrebíes a la deriva a casi 100 kilómetros de Lanzarote

La embarcación fue avistada poco después de la medianoche de este sábado por un barco pesquero que alertó a la sociedad estatal

Salvamento MarÃ­timo ha socorrido a unos diez kilÃ³metros de Arrecife a medio centenar de inmigrantes subsaharianos que intentaban llegar a Lanzarote en una lancha neumÃ¡tica, segÃºn ha informado a EFE la sociedad estatal. EFE/Adriel Perdomo

Efe

Las Palmas de Gran Canaria

Un grupo de 50 inmigrantes de origen magrebí, 49 hombres y una mujer, ha sido rescatado tras quedar a la deriva en el mar a casi 100 kilómetros de Arrecife de Lanzarote en una lancha neumática.

Según han informado a EFE fuentes de Salvamento Marítimo, la embarcación fue avistada poco después de la medianoche de este sábado por un barco pesquero que alertó a la sociedad estatal.

Mientras el buque, de nombre 'Santuario Barquereño', se aproximaba a la embarcación hasta quedar a su costado y averiguar la situación de sus ocupantes, que relataron habían quedado a la deriva al agotarse el combustible de su motor, Salvamento Marítimo movilizó su barco de rescate 'Guardamar Polimnia', que acudió en su auxilio.

Llegados al lugar sobre las cuatro de la madrugada, los tripulantes del 'Polimnia' izaron a bordo a los inmigrantes y los condujeron al puerto de Arrecife, donde iniciaron su desembarco a las 07:30 horas del domingo, han precisado desde la sociedad estatal.

