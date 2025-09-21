Comisión de investigación: la "responsabilidad política" de los 'contratos covid' es de Torres, Pérez y Trujillo

En febrero de 2024 Luz Reverón (PP) y José Alberto Díaz Estébanez (CC) registraron en el Parlamento de Canarias la creación de la comisión para investigar las presuntas irregularidades en la compra de material sanitario por parte del Servicio Canario de Salud (SCS) durante la pandemia y en ese momento ya apuntaron que el expresidente socialista y actual ministro de Política Teritorial, Ángel Víctor Torres, era el máximo responsable político de lo sucedido. Transcurridos 19 meses de aquel momento y tras un año de interrogatorios en sede parlamentaria a un total de 46 de políticos, empresarios, técnicos y científicos, la conclusión no ha variado ni un ápice: Torres y quienes ejercieron de consejeros de Sanidad en ese período -Julio Pérez y Blas Trujillo- son los culpables políticos, que no penales.

Así consta en el borrador del informe elaborado por la Mesa de la Comisión que el próximo 26 de septiembre comenzará a debatir el dictamen de las conclusiones y en el que se expone que estos tres miembros del gabinete del 'pacto de las flores' "si se han felicitado en diferentes ocasiones por el resultado de las decisiones adoptadas" y se han apropiado de "los buenos resultados pandémicos, es lógico que también se responsabilicen en igual medida de aquello que no funcionó".

Responsabilidad política vs. responsabilidad jurídica

Para justificar esta decisión, el informe apela al catedrático de Derecho Constitucional Joaquín García Morillo, que publicó un artículo en el que señala que "si un subordinado comete un delito, su superior no puede ser -por ese sólo hecho, se entiende- penalmente responsable y sí puede, sin embargo, ser políticamente responsable". O lo que es lo mismo, el borrador apela al "principio básico del régimen parlamentario" de que, como argumenta García Morillo, "la responsabilidad política corresponde a los miembros del Gobierno y no a sus subordinados, que asumirán, en su caso, la responsabilidad jurídica que proceda, pero no la política".

Los exconsejeros Blas Trujillo (i) y Román Rodríguez durante su comparencencia en la comisión. / María Pisaca

Una tesis que corrobora lo que en su momento dijo la exconsejera Teresa Cruz cuando compareció en abril: "si Conrado Domínguez [exdirector del SCS] y Ana María Pérez [exresponsable de Recursos Económicos] caen, yo caigo con ellos". Un argumento que explica por qué estos dos altos cargos del 'pacto de las flores' -que sí están siendo investigados judicialmente- quedan exonerados del informe preliminar de la comisión de investigación, pues a ninguno de ellos "se puede achacar responsabilidad política" y sí, en cambio, "a quienes erigieron a Conrado Domínguez con poderes plenipotenciarios en la contratación": Torres y Trujillo, pues ambos "lo auparon, además, a la dirección del SCS".

"A todas luces irregular"

"No parece que la responsabilidad por los hechos que investiga esta comisión, muy especialmente por la desaparición de cuatro millones de euros de dinero público, hayan sido saldadas por la destitución de Conrado Domínguez como director del SCS, tal y como defendió en su comparecencia el propio Blas Trujillo, ni por los resultados de las últimas elecciones autonómicas, tal y como dijo el expresidente Torres en la suya", se afirma en el informe preliminar.

Por lo que respecta al consejero de Presidencia que asumió la Consejería de Sanidad durantes unos meses, se afirma que las actuaciones irregulares de Domínguez fueron "permitidas" por Julio Pérez, pues con el beneplácito de éste el exdirector del SCS gestionó contratos"en las dependencias del SCS cuando aún no había sido designado director de ese organismo" y, por tanto, "sin habilitación formal para el desempeño de esas funciones", lo que se califica en el informe como "un proceder irregular a todas luces".

Foto de archivo de la comparecencia de Conrado Domínguez (i). / Europa Press

"No resulta creíble"

Y en cuanto a Ana María Pérez, las conclusiones previas consideran que "no resulta creíble que todas las decisiones de contratación, por importe cercano a los 100 millones de euros, hayan sido responsabilidad exclusiva de la directora general sin la aprobación, supervisión o, cuando menos, conocimiento de sus superiores", de forma especial en aquellas de elevado importe, como la de RR7 United de Rayco González -investigado por presunta estafa agravada y blanqueo de capitales- o Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas, vinculada al "triángulo tóxico" al que en junio se refirió la ministra Pilar Alegría: José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García.

Con todo, el borrador preliminar incide en que "aunque se invoque la urgencia como atenuante de cualquier dejación de los controles mínimos exigidos en cualquier entorno más normal, la ausencia de mecanismos mínimos de verificación, la autorización de pagos indebidos y la elección de un proveedor sin solvencia contrastada reflejan una preocupante dejación de funciones" por parte de esta alta funcionaria "y una falta de control 'in vigilando' de sus superiores directos que así lo permitieron".

El exconsejero de Sanidad del Gobierno de Canarias Julio Pérez (i) durante su comparecencia en la comisión que investiga la compra de material sanitario durante la covid-19. / Miguel Barreto / EFE

Reformar los protocolos

"Tal actuación no solo permitió la pérdida de cuatro millones de euros públicos sin contraprestación efectiva, sino que además compromete la credibilidad de la administración sanitaria y evidencia la necesidad de reformar los protocolos de contratación en situaciones de emergencia", se concluye.

Precisamente, la segunda parte del informe preliminar mejoras en los procesos de control para evitar fraudes y mejorar la eficiencia en la adquisición de material que se contrate en futuras emergencias, comenzando por la reforma de la Ley de Contratos del Sector PÚblico (LCSP) , pues el "uso extensivo del procedimiento de emergencia durante la pandemia mostró ventajas en cuanto a celeridad, pero también debilidades en los controles".

El exministro José Luis Ábalos en la comisión de investigación del Parlamento de Canarias. / Arturo Jiménez

Auditorías internas automáticas

Una recomendación sería modificar el artículo 120 para que, aunque se permita actuar de inmediato en situaciones de emergencia, "se fortalezcan los requisitos de justificación documental" mediante "auditorías internas automáticas, mayor transparencia mediante la publicación inmediata de los contratos de emergencia en la Plataforma de Contratación y plazos más cortos para regular mejor la rendición de cuentas de los libramientos de fondos".

Por lo que respecta al Gobierno canario, el informe preliminar propone "establecer plazos más estrictos y mecanismos de control digitalizado para la presentación de cuentas justificativas" o "implementar una plataforma única de seguimiento para monitorear en tiempo real los fondos asignados y su uso".

Además, se considera necesario "crear unidades de crisis o emergencia especializadas en compra sy contratos" y la creación de "un registro preventivo de empresas aptas para ser contratadas que demuestren cumplir con los requisitos de solvencia de antemano".