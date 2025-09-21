El canal interno contra la corrupción recibe 68 denuncias en un año

El canal confidencial habilitado para que los empleados de la Administración autonómica puedan denunciar de forma confidencial posibles irregularidades, conflictos de intereses y fraudes en el uso de los fondos públicos ha recibido 68 denuncias en el primer año de vigencia del mismo. El sistema se puso en marcha el 27 de septiembre de 2024 a través de una plataforma tecnológica por la que los funcionarios y demás trabajadores pueden canalizar comunicaciones de forma anónima o confidencial si detectan algún tipo de conculcación de las normas con la garantía de que no habrá represalias, seguridad en la protección de los datos y deber de sigilo y reserva de la información que se suministre.

De las 68 denuncias recibidas la mitad –34– no se han admitido tras ser analizadas, si bien 10 de ellas sí se han remitido al órgano o entidad que se ha considerado competente sobre la materia que se denuncia ya que los hechos descritos no tienen relación directa con lo recogido en el decreto 91/2024, que regula este sistema interno de información de infracciones normativas.

Entre septiembre y diciembre de 2024 se recibieron 30 comunicaciones y la mitad fueron desestimadas. De las 15 admitidas, 11 fueron archivadas por no constatar la comisión de hechos o conductas irregulares si bien una de estas denuncias fue trasladada a la Fiscalía por parte del denunciante, por lo que la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios Públicos –responsable de la gestión del sistema– se ha inhibido de esta decisión. De las cuatro denuncias que siguen vivas del año pasado, dos no se han resuelto y otras dos sí se han remitido al órgano afectado por considerar que los hechos denunciados deben ser investigados y perseguidos.

Desde enero hasta hace unos días se han recibido 38 comunicaciones, de las que 19 se han inadmitido. Del resto hay 10 denuncias que se están investigando por parte de la comisión creada por este sistema de información confidencial, tres se han archivado, de otras tres se ha ampliado el plazo para su resolución y una denuncia sí se ha remitido al órgano afectado por considerar que se ha producido una irregularidad.

Recursos humanos

Una parte destacada de las denuncias se refieren a anomalías en materia de recursos humanos y de incompatibilidades del personal que trabaja para la Administración. También hay denuncias en relación con conflictos de intereses, irregularidades detectadas en procedimientos de contratación pública y de responsabilidad disciplinaria en la labor de empleados públicos. De las 68 denuncias 26 han sido confidenciales y 42 anónimas.

El canal se ofrece no solo a los empleados públicos que ejercen su trabajo en la Administración regional y en el sector público vinculado sino también a exempleados, becarios, trabajadores en formación, contratistas, subcontratistas o proveedores y aquellos que no hayan iniciado aún su relación laboral con la Administración, pero que estén inmersos en un proceso selectivo o negociando un contrato. En este sentido, también los opositores pueden denunciar a través de este canal posibles irregularidades que detecten durante el proceso de selección.

La implantación de este sistema surge de una Directiva de la UE, concretamente la 2019/1937 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. España llevó a la legislación nacional esta disposición en la Ley 2/2023 reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. El Gobierno canario aprobó a finales de la pasada legislatura la puesta en marcha del procedimiento para desarrollar el sistema en la Administración autonómica y fue a través del decreto 91/2024, de 24 de junio, cuando se crea y regula el sistema interno de información de infracciones normativas de la Administración de la Comunidad Autónoma y de sus organismos públicos vinculados o dependientes. Fue tres meses más tarde, en septiembre, cuando comienza a funcionar la plataforma tecnológica habilitada a través de la Orden 15/2024 de 19 de septiembre.

Este tipo de canales confidenciales para denunciar irregularidades van dirigidas a todas las administraciones públicas, es decir, no solo a las comunidades autónomas sino también los cabildos y los ayuntamientos y sus órganos y entidades dependientes. La Audiencia de Cuentas de Canarias ya ha iniciado la fiscalización de la implantación de este sistema en las distintas administraciones, ya que es obligatorio desde que se aprobó la ley en junio de 2023. Las corporaciones locales van a remolque, aunque la mayoría de ellas han puesto en marcha los procedimientos para contar con este tipo de canales para las denuncias que puedan realizar los empleados públicos. El Cabildo más avanzado en la implantación del sistema de información con todos los requisitos que marca la regulación es el de Fuerteventura.