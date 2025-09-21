El 72,2% de los canarios que padecen alzhéimer son mujeres, que también son mayoría (68,87%) en la detección de otras demencias.

Con motivo de la celebración hoy domingo 21 de septiembre del Día Mundial del alzhéimer, el Gobierno de Canarias informa de que la prevalencia de esta enfermedad en 2024 era de 6.482 personas frente a las 6.371 de un año antes.

La mayor parte de las personas con alzhéimer diagnosticado en Canarias tiene más de 65 años, lo que representa el 96,66 por ciento del total.

En cuanto al resto de demencias, en 2023 la prevalencia se situaba en 11.993 personas.

Características del alzhéimer

La enfermedad de alzhéimer es una demencia degenerativa primaria y es la más frecuente.

Se caracteriza por la presencia de ovillos neurofibrilares y placas seniles que causan la sintomatología de la enfermedad.

Sólo el 1,5 por ciento de los casos es familiar y su frecuencia aumenta exponencialmente con la edad. De hecho, su prevalencia se duplica cada cinco años, explica la Consejería de Sanidad.

La demencia se caracteriza por un déficit adquirido en diversos dominios cognitivos que generan síntomas conductuales y psicológicos y producen limitaciones y restricciones en el individuo que la padece.

La mayoría de las demencias aparecen a partir de los 65 años de forma esporádica. Se estima una prevalencia global mundial de la demencia de 7,5 por cada 1.000 personas y año, y en España, la prevalencia anual es de 10-15 personas por cada 1.000 personas y año en la población mayor de 65 años.

Las causas de la enfermedad

Se desconocen con exactitud las causas que provocan la pérdida neuronal en las enfermedades neurodegenerativas. No obstante, se han identificado algunos factores genéticos o ambientales posiblemente implicados en el desarrollo de este tipo de enfermedades.

El principal factor de riesgo en la mayoría de las enfermedades neurodegenerativas es el envejecimiento, por lo que es esperable que la prevalencia de estas enfermedades crezca en un futuro próximo.

Otros factores de riesgo asociados a estas patologías son la hipertensión arterial, las dislipemias, la diabetes, los problemas de tiroides, la depresión, el tabaquismo, la anemia y la hiperhomocisteinemia.

El lema: 'Igualando derechos'

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias se suma un año más a la conmemoración del Día Mundial del Alzhéimer, una jornada que se celebra cada 21 de septiembre, en esta ocasión, bajo el lema 'Igualando derechos', propuesto por la Organización Mundial de la Salud y la Alzheimer's Disease International.

Con el objetivo de intentar sensibilizar a la población sobre esta patología, promover el conocimiento, la detección precoz y la investigación, el Servicio Canario de la Salud (SCS) ha publicado este año, a través de la Dirección General de Programas Asistenciales, la 'Estrategia de enfermedades neurodegenerativas de Canarias 2025-2028', para su desarrollo en la red asistencial del SCS.

Se trata de un documento científico y técnico elaborado por un grupo multidisciplinar de profesionales del SCS y de asociaciones de pacientes en el que se establece el marco de actuación a desarrollar en la red asistencial del SCS en relación a este tipo de patologías.

Para ello, se cuenta con una ficha financiera de cerca de tres millones de euros que irán destinados a la prevención y detección precoz, equipamiento de rehabilitación cognitiva y formación e investigación.

La estrategia se concibe como un instrumento de trabajo con el que se pretende mejorar la atención de pacientes y familiares afectados por estas patologías y está alineada con la visión humanizadora que se está potenciando en la asistencia sanitaria en Canarias y que está promoviendo actualmente la Dirección General del Paciente y Cronicidad del SCS.