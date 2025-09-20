La vida de los niños migrantes en Canarias: "Somos personas, pero nos tratan como muebles"

«Somos personas, pero nos tratan como muebles». Así resumen su experiencia Banjuku, Anouska, Eva, María y Bayley -nombres ficticios-, que llevan entre uno y dos años en Canarias. En este tiempo han pasado por distintos centros y viven con el temor constante de tener que empezar de nuevo en otro lugar, ya sea en las Islas o en la Península. Su posible reubicación en otras comunidades autónomas se ha convertido en eje del debate político durante meses, olvidando que, detrás de las cifras y los acuerdos, lo que está en juego son las vidas de niños en situación de absoluta vulnerabilidad.

Ninguno de los cinco chicos ha podido olvidar la travesía por la ruta atlántica. Banjuku habla de un viaje rápido, pues solo estuvo un día en el mar. Su barquilla, que zarpó desde Marruecos y en la que viajaban 53 personas, se quedó sin gasolina, pero «un barco muy grande» los rescató. Otros chicos, en cambio, estuvieron cerca de una semana navegando. «Cuando me subí en la patera vomité por la noche y, luego, por la mañana. Todos los que se suben vomitan», relata Anouska, quien viajó desde Mali, un país sumido en una profunda crisis de seguridad. «Solo se podía comer galletas y hacer pis», añade el menor.

Al recuerdo de Anouska se suman los de Eva y María, ambas de Senegal: «Hay mucha gente en los cayucos, por la mañana puedes tener un hueco libre, pero por la noche no puedes dormir. Tienes que ir sentado o de pie porque la gente que se duerme cae al mar». Los chicos, de entre 14 y 16 años, describen el recorrido hasta las Islas como «traumático». Todos coinciden: «Nunca más» subirían en una patera, pues lo que se encontraron en el Archipiélago «es todo un engaño».

El relato de estos cinco jóvenes encarna la experiencia de los más de 5.000 menores migrantes que han llegado a las Islas sin la compañía de un familiar adulto. Hoy, Banjuku, Anouska, Eva, María y Bayley están asentados en el municipio de Firgas, al norte de Gran Canaria. Pero antes, tuvieron que recorrer miles de kilómetros en soledad, impulsados por un único objetivo: buscar oportunidades.

«Cuando estábamos en África no sabíamos nada de Canarias, pensábamos que aquí íbamos a estar mejor», cuenta Anouska. Además, reconoce que llegó a imaginar la posibilidad de alcanzar en España todo lo que Mali le negaba: «Creía que podría volver a mi país, darle dinero a mi familia y construirles una nueva casa. Pintarla muy guapa y decorarla». La realidad fue otra y «no entendía nada». La culpa, asegura Eva, es de las mafias, que les dicen que en Europa van a encontrar todo y es «una mentira».

Sin traductores

El engaño, subrayan los chicos, comenzó en África, pero no terminó en Canarias. En la Comunidad Autónoma, muchos de sus compañeros han sido obligados a firmar documentos sin saber su contenido. «Cuando llegué a Tenerife y estaba en el centro, me dieron un papel, pero yo no sabía español y nadie me lo tradujo. Me obligaron a firmar. Yo no sabía qué era. Después me explicaron que eran las normas del centro y resultó que era mi traslado a Gran Canaria», denuncia Bayley.

La demanda por parte de los adolescentes es clara: «Que nos digan la verdad». Ahora se enfrentan a decisiones políticas que poco entienden. Los traslados al territorio peninsular les generan desconfianza e incertidumbre. «No queremos volver a empezar de cero en otro sitio», dicen. El «miedo» a que ocurra algo similar a situaciones pasadas les acompaña en el día a día: «¿Y si mañana vienen y nos dicen que nos tenemos que ir?».

El camino no ha sido fácil para los menores. Los trámites y los «engaños» sufridos en las Islas han dificultado aún más su proceso de integración. Piden que las instituciones les escuchen y que se verifique con mayor rigor la información que proporcionan, especialmente en lo referente a la edad. «A un niño de 15 años lo colocaron en un curso equivocado, con compañeros mucho más pequeños. Lo pasó muy mal, y no fue hasta mitad de curso que pudo incorporarse al nivel que le correspondía», explica Alicia Acosta, profesora de Matemáticas en el IES Villa de Firgas. Este tipo de situaciones genera frustración entre los menores, muchos de los cuales acaban escapándose de los centros de acogida. «Es desesperante», señala Eva.

Un proyecto amigo

Ante este tipo de coyunturas, este centro educativo creó el Comité Intercultural, en respuesta a la creciente diversidad del alumnado, donde 48 de los 300 estudiantes son migrantes. En el marco de este comité, surgió el Aula Intercultural de Acogida, una iniciativa coordinada por las profesoras Yaiza Dévora y Alicia Acosta. ¿Su objetivo? Crear un espacio seguro donde los menores migrantes pudieran ser escuchados y compartir sus vivencias.

En el proyecto participan alumnos del propio centro, quienes, con el tiempo, han asumido el rol de delegados interculturales. «Mi tarea es ayudar a las personas que llegan nuevas al centro, guiarlas con temas como los ordenadores para que superen las barreras», cuenta Alexander, delegado del proyecto desde hace dos años. Durante su andadura en el programa, ha aprendido «muchas cosas», pero una clave: «Me quejo de muchas cosas, pero cuando hablo con los chicos migrantes que llegan al instituto me doy cuenta de que mis quejas son insignificantes».

Las enseñanzas son mutuas: «Yo lo que le digo a mis compañeros es que cuando lleguen a casa le den un beso a su madre porque yo no tengo a la mía para hacerlo», añade Bayley.

Lo que les impulsó a abandonar sus países es, al mismo tiempo, lo único que reclaman para su futuro: oportunidades. «La oportunidad de ser libres, de poder regresar a casa, de estudiar, de trabajar y de construir una vida digna».