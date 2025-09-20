Peligran más de 500 empleos de personas con discapacidad

Más de 500 puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad están en riesgo debido a la deuda que arrastra la Administración autonómica con los centros especiales de empleo, que han lanzado la voz de alarma por la situación crítica en que se encuentran porque desde febrero no reciben las subvenciones del Servicio Canario de Empleo (SCE), financiación imprescindible para mantener los centros y los puestos ocupados por las personas con discapacidad.

La Asociación Canaria de Centros Especiales de Empleo (Accee) califica de «caótica» la gestión de las ayudas públicas que recibe tras la decisión del SCE de modificar el órgano interno que las tramita, lo que ha provocado un colapso que los centros de Tenerife sufren desde febrero y los de la provincia de Las Palmas desde mayo. El presidente de la Accee, José Ramón González Villazón, calcula que la deuda puede rondar entre los 1,5 y los dos millones de euros, lo que ha colocado a los centros en una posición muy complicada, a punto de tener que echar el cierre.

«El Gobierno es el que tiene que mover ficha y buscar una solución de forma inmediata, a más tardar en octubre», advierte. El SCE solo responde que en los próximos días habrá una reunión con los centros para encauzar la situación pero sin dar más detalles. Según la asociación el principal problema se centra en la gestión interna de las ayudas debido a un cambio de departamento, de tal forma que en el actual se carece de los medios técnicos y humanos suficientes para procesar los expedientes pendientes. «Este colapso administrativo ha generado un bloqueo que compromete la sostenibilidad de los centros y la estabilidad laboral de cientos de trabajadores», advierten desde los centros especiales de empleo.

La asociación que agrupa los centros calcula que se les adeuda entre 1,5 y dos millones de euros

Las subvenciones procedentes del Ejecutivo están destinadas a cubrir los costes salariales de los trabajadores en unos centros que operan con márgenes financieros muy ajustados ya que, recuerdan, su objetivo no es el lucro sino la inclusión social. De esta forma, los centros especiales de empleo se ven abocados a no poder afrontar el pago puntual de las nóminas, a asumir sobrecostes de los profesionales que trabajan con las personas con discapacidad y el incremento de la fragilidad financiera de estos centros.

González Villazón confirma que ha mantenido contactos con las responsables del SCE y de la Consejería que, según sus palabras, no conocían en profundidad la problemática. De hecho, el presidente de la Asociación creía al principio que se trataba de problemas puntuales que se irían solucionando, pero se ha llegado a un punto en que la situación es insostenible si se mantiene esta deriva de incumplimientos por parte de la Administración.

El colapso lo provoca un cambio interno en el órgano del SCE que tramita las ayudas, que carece de medios

La Asociación va más allá y advierte que, además de este retraso en el abono de los subvenciones, «en los últimos años se observa un retroceso preocupante, con cierres de centros y una disminución alarmante del número de personas con discapacidad contratados desde los propios centros especiales de empleo. La inacción de la Administración agrava esta tendencia en lugar de potenciar su talento», añade.

Además del pago de los atrasos de los últimos meses, los centros especiales de empleo demandan que el órgano que gestiona las ayudas tenga el personal suficiente para agilizar los expedientes, garantizar la continuidad y financiación de las unidades de apoyo y el establecimiento de un calendario de pagos claro y estable para que no se repita esta situación.