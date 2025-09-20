Normalidad en los aeropuertos canarios ante el ciberataque a aeródromos de Reino Unido, Bruselas y Berlín

Los aeropuertos canarios operan con normalidad durante la mañana de este sábado, según ha indicado desde Aena, tras el ciberataque en algunos aeródromos europeos y que ha causado importantes retrasos dentro del continente, principalmente en los aeropuertos de Londres, Bruselas y Berlín.

En concreto, y según han informado desde Aena a Europa Press, la operativa prevista para este sábado con Londres Heathrow es de cuatro vuelos con el aeropuerto de Tenerife Sur; mientras que con Bruselas son 20 vuelos --dos con Fuerteventura, ocho con Gran Canaria, cuatro con Lanzarote y seis con Tenerife Sur--.

Asimismo Aena ha asegurado que durante la mañana de este sábado los aeropuertos españoles no han registrado ninguna incidencia. La empresa ha indicado en sus redes sociales que "algunos aeropuertos europeos, como 'Heathrow' (Londres) y 'Brussels Airport' (Bruselas), siguen registrando incidencias técnicas. En los aeropuertos españoles no hay incidencias en estos momentos, salvo en los vuelos con origen o destino en estos aeropuertos.

Aena ha recalcado a los viajeros que vayan a coger un vuelo en dirección a estas ciudades, que revisen el estado de su vuelo antes. "Si vas a volar desde o hacia ellos, consulta el estado de tu vuelo con tu compañía aérea", han concluido su escrito.

Gran parte de Europa, afectada por el ciberataque

Un ciberataque contra el proveedor de servicios para los sistemas de facturación y embarque en numerosos aeropuertos europeos ha provocado retrasos este sábado en varios puntos del continente, incluidos los aeropuertos de Bruselas, Berlín y Londres.

En primer lugar, el aeropuerto de Bruselas anunció que en la noche del pasado viernes 19 de septiembre "se produjo un ciberataque contra el proveedor de servicios de facturación y embarque que afectó a varios aeropuertos europeos, incluido el de Bruselas". Ello ha provocado numerosos retrasos en los vuelos ya que tan solo se puede facturar y embarcar de forma manual. "El proveedor del servicio está trabajando activamente en el problema e intentando resolverlo lo antes posible", ha manifestado.

Por su parte, el aeropuerto londinense de Heathrow ha apuntado en su cuenta en la red social 'X' que Collins Aerospace, la compañía que proporciona los sistemas de facturación y embarque para varias aerolíneas en múltiples aeropuertos a nivel mundial "está experimentando problemas técnicos que puede causar demoras a los pasajeros que salen".

"Mientras el proveedor trabaja para resolver el problema rápidamente, recomendamos a los pasajeros que consulten el estado de su vuelo con su aerolínea antes de viajar", ha afirmado.

En esta línea, Aeropuerto Berlín-Brandenburgo ha publicado un breve aviso en su página web en el que subraya que "debido a un problema técnico en el proveedor de servicios que opera en Europa, hay mayores tiempos de espera en la facturación". "Trabajamos para una solución rápida", ha agregado.

Por el momento, se desconoce si el ciberataque ha causado interrupciones o afectaciones en otros aeropuertos del continente, sin que ningún grupo haya reivindicado la autoría de este ataque informático.