Marcelino Rodríguez: «Debajo de las coladas hay muchas historias, eso está vivo»

El 22 de abril de 2022 retornó a su hogar. Seguía en pie, pero una avalancha de la lava no le permitía entrar por la puerta principal. Marcelino Rodríguez (La Laguna, 1963) rompió varias paredes para recuperar un espacio que está herido de gravedad. Jardinero del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, de pequeño estudió en el colegio azul y, sin duda, conoce bien el vínculo afectivo que el centro ha tejido en la sociedad lagunera. «Tiene que volver, sí, pero en qué condiciones. ¿Más moderno, más grande, más distinto al que todos conocidos?», se cuestiona el presidente de la Asociación de Vecinos de La Laguna.

«Los que dimos la cara hace cuatro años nos queremos ir, pero no podemos... Hay un vacío legal que cuesta mucho asumir. La impresión que tengo es que aquí se ha parado el tiempo y sálvese quien pueda», reflexiona en torno «a una película que nos gozamos en primera línea, pero de la que cuatro años más tarde ya se han olvidado», censura sobre un sufrimiento que no ha desaparecido, pero que fastidia algo menos que «cuando veías a unos desconocidos sentados en sillas plegables en una cuneta, bebiendo cerveza y contemplando un drama ajeno...

Lo que pasó se ve muy bonito en televisión, pero a los vecinos de La Laguna no nos pareció nada gracioso. Al contrario, si mira allí [señala un punto extraviado en la parte inferior del gran cono] no va a ver nada, pero ahí siguen los recuerdos de todoqueros, laguneros y mancheros», acota segundos antes de reforzar su teoría contra el olvido: «Debajo de las coladas hay muchas historias, eso está vivo».

Marcelino Rodríguez. / Andrés Gutiérrez Taberne

«Menos opacidad»

«Ya no cuentan con nosotros», critica cuando le pedimos una fotografía actualizada de cómo está el barrio. «Sí que está haciendo cosas, pero nos enteramos cuando salen en los medios de comunicación. El nexo con los damnificados se ha perdido», destaca en un punto de la conversación en el que aparecen los recursos económicos. «Sin dinero no se hace nada y tiene que llegar el que falta porque siempre es muy bonito hablar del futuro, pero necesitamos arreglar el presente. Insisto, sin dinero se pueden hacer pocas cosas... Sin él te puedes ir a la playa, pero como no tengas pasta y no compres un buen bronceador te acabas quemando», compara.

Sobre los planes que existen para convertir la zona cero en un laboratorio al aire libre, Marcelino tiene claro que «impedir que la gente se vuelva a instalar en La Laguna supone otro castigo al que ya sufrimos con la erupción», habla a título personal sin obviar algunos postulados científicos que muchos laguneros consideran una tontería: «De verdad, ¿usted cree que con la que está cayendo vamos a estar atentos a la posibilidad de que la lava sea un elemento ideal para colonizar la luna? ¡Seamos serios! Al señor que se pasea por la plaza le preocupa si le van a pagar la finquita que perdió, si su salud está en riesgo por la exposición continúa a los gases, si sus nietos se van a poder quedar a vivir en La Laguna, si la Sociedad [destruida por las coladas, en la foto superior], la podremos recuperar algún día como sede de la Asociación de Vecinos».