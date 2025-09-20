La crisis de la vivienda se agudiza y eleva el interés por las subastas

Para convertirse en propietario de una vivienda hay múltiples vías. Se puede heredar una casa de la familia, buscar en el complicado mercado inmobiliario actual o convertirse en el mejor postor. Y como la primera opción es incierta –y, por fortuna para la mayoría, se dilata demasiado en el tiempo– y la exigua oferta que existe en estos momentos complica mucho hacerse con un juego de llaves propio, el interés por las viviendas subastadas no ha dejado de crecer a medida que la crisis habitacional se extiende más y más.

Un síntoma que evidencia que hacerse con una vivienda a través de este tipo de procesos está más a la orden del día que nunca son el porcentaje de pujas que reciben los bienes subastados a través del portal del Boletín Oficial del Estado (BOE), que se encarga de sacar rédito a bienes embargados por la Agencia Tributaria o derivados de procesos notariales. En 2024, de acuerdo con los datos recopilados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ocho de cada diez subastas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife recibieron pujas. Fue uno de los más altos de toda Estado y se equipara con el de otras regiones como Baleares y Málaga, que debido a su actividad turística también experimentan una crisis de vivienda muy agudizada.

En Las Palmas el porcentaje fue algo menor del 64%, pero aun así si se bucea en los datos puede comprobarse como no tiene nada que ver con el número de bienes subastados que despertaban el interés de algún ciudadano hace no tanto tiempo. En 2019, menos de la mitad de las que se realizaban en todo el Archipiélago recibía ofertas. En concreto, solo el 48% registraba alguna puja.

Demanda

Aunque se debe tener en cuenta que no todos los bienes que se subastan a través de este canal –que pretendía aglutinar el conglomerado de portales de subastas que existe para los diferentes organismos públicos, sin demasiado éxito– son viviendas. Pero también es cierto que si se observan específicamente las subastas de viviendas la inmensa mayoría de ellas recibió ofertas.

Hacerse con una propiedad a través de este sistema tiene sus ventajas. Normalmente, los inmuebles pueden conseguirse por un precio mucho menor que el que se hubiera pagado si se hubieran adquirido a través del mercado libre e incluso hay quien encuentra auténticas gangas.

Pero, para ello, la suerte del principiante no suele funcionar y hay quien se ha convertido en todo un experto en cazar este tipo de chollos. Y si no, cada vez son más frecuentes los profesionales que asesoran a quienes estén interesados en adentrarse en este mundo, que como hay que recordar, no está exento de riesgos.

Condiciones

Uno de los principales inconvenientes es que se debe disponer de la totalidad de los fondos para la oferta que se ha realizado, ya que se trata de inmuebles para los que no se puede conseguir financiación. Además, los interesados no suelen disponer de mucha información acerca de las subastadas, que pueden estar en mal estado, ocupadas o tener otras dificultades administrativas. Por lo que, se puede adjudicar una propiedad pero también muchos problemas.

Pero, ¿cuáles son las condiciones para poder participar en este tipo de procesos? Cualquier ciudadano puede participar. Para ello, primero tendrá que registrarse en el portal de subastas para lo que necesitará un certificado digital.

El organismo establecerá un valor a la subasta y para poder pujar es necesario ingresar un depósito del 20% de esta cantidad. Para evitar problemas, el ingreso debe realizarse desde una cuenta bancaria de la que el interesado sea el único titular. Pujar no es difícil, solo se tiene que acceder al portal buscar la oferta por la que se está interesado y desde ahí en un desplegable se puede elegir entre las pujas posibles. Para verificar que el proceso ha ido bien, el organismo enviará al postor un mensaje con un código de verificación para que pueda confirmar la operación.

Si se tiene suerte y la puja realizada es la más elevada no se dispone de mucho tiempo. En un plazo de 20 días se debe ingresar el importe total de la oferta que se ha realizado. Si no se hace en ese plazo se pierde el derecho sobre el bien y también el dinero ingresado como depósito.

Si no se resulta ganador, el portal devolverá el importe ingresado como garantía, siempre y cuando los interesados no hayan optado por esperar para ver si finalmente el mejor postor acaba ingresando el dinero y quedándose con el inmueble, ya que si no paga puede pasar a otro interesado.

Otras vías

Pero el portal del Boletín Oficial del Estado no es la única vía para conseguir una vivienda a través de una subasta. Existen web de otras administraciones públicas como Hacienda, la Agencia Tributaria o la Seguridad Social. Y otra vía que se está volviendo cada vez más habitual: las subastas bancarias. Las entidades están utilizando esta opción para garantizarse la mejor oferta por las propiedades que tienen en su haber. En su mayoría inmuebles que llegaron hasta ellas tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y que llevan bastante tiempo sin uso.

El proceso es similar, solo que en estos casos es más fácil que se pueda acceder a la vivienda para visitarla. Los interesados igualmente deben hacer sus pujas y la entidad bancaria seleccionará aquella que resulte más alta para adjudicar la vivienda y, normalmente, ofrecen ventajas en su financiación.

Pero el avance del sistema de las pujas no se queda solo ahí. También es cada vez más habitual que los compradores ofrezcan a los vendedores particulares una cantidad mayor que la que piden por las viviendas en venta, para tratar de garantizarse así la propiedad. Un sistema, importado de países anglosajones, que puede acabar en una auténtica guerra de pujas si hay más compradores interesados. n