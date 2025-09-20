Canarias sondea la posibilidad de colaborar con Marruecos en el ámbito aeroespacial

Canarias ha presentado en Marruecos, a través de una delegación de Proexca, su estrategia aeroespacial y ha trasladado su interés en colaborar en esta materia con el país norteafricano.

La Estrategia Aeroespacial Canaria busca impulsar las capacidades del archipiélago en este sector, favorecer el crecimiento de una industria innovadora y sostenible, atraer talento, diversificar la economía y contribuir a consolidar su posición como un referente estratégico a nivel internacional.

La delegación que visitó Marruecos estuvo liderada por el director general de Coordinación Orgánica y Proyectos Estratégicos del Gobierno de Canarias, David Pérez-Dionis, con la participación del Parque Científico Tecnológico de Fuerteventura, detalla el ejecutivo regional en un comunicado.

En el transcurso de la visita desarrollada los días 17 y 18 de septiembre pasados, mantuvo reuniones con los responsables del Consejo Económico Marruecos-España (CEMAES), Adil Rais y Neama Ouazzani; con la directora general de la Agrupación de Industrias Marroquíes Aeronáuticas y Espaciales (GIMAS), María El Filali, y con el director del Instituto de Oficios Aeronáuticos (IMA).

Canarias presenta en Marruecos su estrategia aeroespacial / E. D.

Además, tuvo un encuentro con el consejero económico y comercial de España en Casablanca, Javier Sanz.

Líneas de la Estrategia Aeroespacial Canaria

David Pérez-Dionis presentó las líneas principales de la Estrategia Aeroespacial Canaria, haciendo hincapié en las capacidades que hacen del archipiélago un lugar idóneo para el desarrollo del sector, como son la posición geoestratégica, el clima, la relevancia de sus universidades y centros tecnológicos y de investigación o el Régimen Económico y Fiscal (REF).

Eduardo Pereira, director del Parque Tecnológico de Fuerteventura, presentó el Programa Canarias Geo Innovation, así como los diferentes proyectos estratégicos que se están desarrollando en el Stratoport de Fuerteventura y su contribución a resolver retos como la prevención y extinción de incendios, seguridad, planificación y logística.

Los responsables de Invertir en Canarias de Proexca detallaron las principales ventajas que posicionan a las islas como un referente para el desarrollo del sector aeroespacial internacional, entre ellas los incentivos económicos y fiscales o el ecosistema que se está consolidando en las islas en virtud de las nuevas infraestructuras puestas en marcha.

En los contactos mantenidos quedó patente el interés mutuo en aspectos como las medidas para hacer frente a los retos migratorios, las posibilidades de intercambios comerciales o la importancia de la formación técnica especializada para la generación de talento y empleo de calidad.

Ambas delegaciones se emplazaron a establecer líneas de trabajo conjunto en el corto plazo.