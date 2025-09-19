Canarias celebra el I Congreso sobre Reto Demográfico para anticipar soluciones a los desafíos poblacionales

El Gobierno de Canarias ha presentado hoy en rueda de prensa el I Congreso sobre Reto Demográfico de Canarias, que se celebrará en Gáldar los días 2 y 3 de octubre. Se trata de un encuentro pionero que reunirá a expertos, instituciones y agentes sociales para analizar y debatir las claves del futuro demográfico del Archipiélago.

La iniciativa está organizada por el Gobierno de Canarias a través de Presidencia del Gobierno y con la colaboración de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, con la colaboración de las dos universidades públicas canarias, el Ayuntamiento de Gáldar y la empresa pública Gesplan.

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, subrayó el firme compromiso del Ejecutivo autonómico con este desafío, "materializado en la creación de la primera Viceconsejería específica de Reto Demográfico en Canarias". Entre las medidas ya en marcha destacó la Oficina Virtual de Ayuda a los Municipios, que en solo cuatro meses ha recibido cerca de 200 solicitudes de apoyo, con participación de 31 de los 47 municipios afectados, y más del 70 % ya tramitadas.

"Estamos sentando las bases para la redacción de una futura Ley Canaria de Reto Demográfico y Cohesión Territorial, que dotará de un marco jurídico estable y vinculante a estas políticas, garantizará la colaboración entre instituciones y reforzará los mecanismos de participación ciudadana y de evaluación", añadió Miranda.

Acerca de la iniciativa

Por su parte, el viceconsejero de la Presidencia, Alfonso Cabello, señaló que este Congreso "supone un paso fundamental para anticipar soluciones a los desafíos demográficos que afronta nuestra comunidad autónoma y garantizar un desarrollo equilibrado y sostenible". Además, recordó que Canarias alcanzó los 2,23 millones de habitantes en 2024, con fuertes contrastes territoriales: "mientras Fuerteventura y Lanzarote han crecido más de un 50 % en veinte años, las islas verdes (La Palma, La Gomera y El Hierro) mantienen un estancamiento poblacional, un desequilibrio que debemos abordar desde la corresponsabilidad y la planificación".

La secretaria técnica de la Mesa de Seguimiento de la Estrategia de Reto Demográfico y Cohesión Territorial, Eva Padrón, detalló los aspectos técnicos del Congreso, organizado en torno a cinco ejes: dinámicas demográficas, cohesión territorial, cambio climático, turismo y educación, innovación y transparencia. Asimismo, informó de la reciente constitución del Comité Científico el pasado 16 de septiembre, integrado por representantes de las universidades públicas, el Comité de Expertos de la Agenda Canaria 2030 y de Cambio Climático, además de Gesplan.

El I Congreso sobre Reto Demográfico de Canarias se celebrará en el Centro Cultural Guaire de Gáldar y será inaugurado por el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo. La ponencia inaugural estará a cargo del periodista y escritor Sergio del Molino, autor de La España vacía. A lo largo de las dos jornadas intervendrán especialistas nacionales y regionales, representantes de administraciones públicas, universidades, organizaciones sociales y del sector privado.

Con esta iniciativa, el Gobierno de Canarias refuerza su compromiso de crear un espacio de reflexión y propuestas que permita diseñar estrategias de futuro frente a los retos demográficos, garantizando un desarrollo más justo, cohesionado e inclusivo para las islas.