‘El Corredera’ abre el camino a un centro de estudios democráticos

El histórico Ateneo de Madrid acogió ayer la presentación oficial del Centro de Estudios Justicia y Democracia (CEJD), una nueva plataforma de pensamiento independiente dedicada a la memoria democrática, la cultura institucional y los derechos fundamentales. El CEJD nace «con una vocación plural, crítica y abierta», impulsada por el abogado, escritor y cineasta Gustavo Socorro, con el propósito de generar espacios de reflexión y encuentro entre ciudadanía, instituciones y cultura. Se trata de un proyecto que apuesta por el compromiso cívico y la defensa de la democracia.

Según Gustavo Socorro, los objetivos principales de esta iniciativa son la organización de jornadas, publicaciones y actividades culturales en colaboración con entidades académicas, sociales y culturales. «En un momento donde el diálogo y la memoria democrática es cuestionada, es necesario este tipo de espacios de reflexión que permitan el diálogo entre las instituciones y la ciudadanía, y sirvan para fomentar de una manera más libre y más justa el desarrollo de la consolidación de la democracia», apuntó.

Ángel Víctor Torres: «Olvidar es lo peor que puede ocurrir, por es un riesgo claro de repetición»

Durante la jornada, titulada Justicia y Democracia, intervino Socorro, como fundador del CEJD, además del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. En palabras del ministro, «olvidar es lo peor que puede ocurrir, porque hay un riesgo claro de repetición». Además, apuntó que espacios como el CEJD «son muy relevantes» porque «no intentan influir en la persona que se puede acercar a conocer la vida de El Corredera, a conocer el trabajo que se hace por el Ateneo o por el Centro de Estudios».

Según el ministro, «el CEJD crea reflexión para que la gente piense qué es mejor, si podemos aspirar a lo que tenemos a día de hoy, siempre dentro de una convivencia pacífica que es a lo que todos aspiramos». Así, concluyó que es «un foro y un espacio de compromiso individual y colectivo completamente imprescindible».

Como parte del acto, se proyectó la versión remasterizada del documental El Corredera, dirigido por Gustavo Socorro y basado en su libro homónimo, prologado por el recordado político e intelectual Jerónimo Saavedra. La película, reconstruye la historia de Juan García Suárez, conocido como El Corredera, un fugitivo del franquismo ejecutado mediante garrote vil en Canarias en 1959.

Gustavo Socorro: «Es necesario el diálogo para fomentar la consolidación de la democracia»

El filme da voz a testigos clave y a figuras del pensamiento como Paul Preston, Marcelino Camacho, Pedro Lezcano, Alfonso Calzada, Antonio González, José Miguel Pérez o Alberto Vázquez-Figueroa, entre otros. Según Gustavo Socorro, «el hecho de presentar y proyectar la película documental La Corredera en el Ateneo de Madrid, simboliza no solo la confirmación de que la cultura y, especialmente, el cine documental pueden servir como vehículo para consolidar la memoria histórica, sino también para su propia reparación». Socorro concluyó que «este documental recupera, además, voces imprescindibles que han sido borradas. Recordar la historia es un acto de justicia colectiva».