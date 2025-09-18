Canarias impulsa en Bruselas una cumbre de regiones para abordar la gestión de los menores migrantes

El próximo 24 de septiembre se celebrará la cumbre impulsada por el Gobierno de Canarias en el que intervendrá el grupo de trabajo de Migraciones de la Conferencia de Regiones Periféricas Marítimas (CRPM) de Europa.

El encuentro está orientado a profundizar en el intercambio de buenas prácticas y modelos de gestión eficaces en la acogida e integración de menores migrantes no acompañados, uno de los grandes retos a los que se enfrenta la Unión Europea en materia de migraciones.

Esta iniciativa surge como respuesta a la necesidad de que las políticas migratorias, especialmente las referidas a la infancia, adopten un enfoque adaptado a las realidades locales y a los desafíos concretos de cada territorio, propiciando un trabajo coordinado entre regiones, instituciones europeas y entidades especializadas.

Un foro con actores clave de la administración y ONG

La cumbre, que tendrá lugar en Bruselas, reunirá representantes de la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, autoridades regionales y locales, así como ONG, organizaciones internacionales y expertos en defensa de los derechos de la infancia, educación y salud mental.

El objetivo principal es compartir experiencias innovadoras y favorecer el diálogo entre las regiones más afectadas por los flujos migratorios, especialmente aquellas como Canarias, que son puntos clave de entrada en la ruta Atlántica.

Durante la jornada, se debatirán cuestiones como los modelos de acogimiento familiar, la promoción de apoyos sociales y educativos para menores, y la atención integral en el ámbito de la salud mental. Se hará hincapié en la protección de los derechos de los niños y niñas migrantes, en línea con las directrices establecidas por la Unión Europea (Política Migratoria de la UE) y organismos internacionales como UNICEF.

El papel de las regiones en el Pacto sobre Migración y Asilo de la UE

Otro eje central del encuentro será analizar la implementación del Pacto sobre Migración y Asilo de la Unión Europea, aprobado con el fin de coordinar la respuesta europea a los retos migratorios y garantizar una atención adecuada a quienes llegan a territorio comunitario.

En este contexto, las regiones periféricas, marítimas y fronterizas tienen una responsabilidad directa en la recepción y la integración de personas migrantes, especialmente cuando se trata de menores que viajan sin acompañamiento.

La CRPM, formada por 160 regiones de 25 Estados —miembros y no miembros de la Unión Europea— y que representa a más de 200 millones de habitantes, constituye una red fundamental para la adaptación y aplicación del pacto europeo sobre migraciones desde una perspectiva territorial y descentralizada. Más información sobre la CRPM se puede consultar en su web oficial.

Presentación de la Guía de Buenas Prácticas elaborada en Canarias

La cumbre incluirá la presentación de la Guía de Buenas Prácticas para la atención a menores migrantes, realizada por el Gobierno de Canarias a partir de las aportaciones de más de 50 entidades colaboradoras. Este documento recoge recomendaciones y modelos efectivos en acogida, integración y apoyo psicosocial, contribuyendo a que otras comunidades puedan mejorar su respuesta ante la llegada de niñas y niños no acompañados.

El viceconsejero de Bienestar Social, Francis Candil, será el encargado de exponer las principales líneas de trabajo que definen la guía y los resultados obtenidos, compartiendo así el conocimiento acumulado en las islas con el resto de territorios participantes.

Una ruta de trabajo ya consolidada

No es la primera vez que Canarias subraya su papel referente en materia migratoria ante la Unión Europea. En octubre de 2024, el presidente autonómico, Fernando Clavijo, ya tomó la palabra en la cumbre de la CRPM celebrada en Malta para reclamar más implicación de Bruselas ante las crisis migratorias en la ruta atlántica.

La decisión de celebrar este encuentro responde a la aceptación, en marzo de este año, de la propuesta canaria por parte del grupo de trabajo de Migraciones de la CRPM. De este modo, Bruselas será sede de esta cita estratégica en septiembre, reflejando el reconocimiento europeo a la gestión desarrollada en el archipiélago en la protección de menores migrantes.

Claves para una acogida e integración efectiva

La reunión servirá para implementar soluciones innovadoras y fortalecer la cooperación multinivel entre regiones, Estado y Unión Europea. Se pondrán en común trayectorias exitosas y estrategias de futuro para asegurar que los derechos fundamentales de la infancia migrante sean protegidos en todo el continente.

Además, se abordarán temas de formación para la inclusión, modelos educativos integradores y recursos de apoyo psicológico, con la finalidad de contribuir a una sociedad más inclusiva y cohesionada. Para conocer más sobre la atención a menores y derechos de la infancia, se puede consultar la web del Consejo de Europa.