Armas Trasmediterránea y Oceánidas limpiarán este fin de semana playas de Lanzarote y Tenerife

Los kilos de residuos retirados de mares y playas, acción que también se llevará a cabo en Cádiz, se traducirán en kilos de alimentos donados a la Federación Española de Bancos de Alimentos

El carguero 'Telamón', encallado en la trasera del Puerto de Los Mármoles (Arrecife) desde 1981.

Arrecife

El próximo fin de semana, el ámbito costero de Canarias y Andalucía se convertirá en escenario de una nueva campaña de limpieza de playas y fondos marinos. La iniciativa, impulsada por la naviera Armas Trasmediterránea en colaboración con la asociación Oceánidas y la Red de Vigilantes Marinos, convoca a la ciudadanía a participar activamente en la protección del litoral y la vida marina.

Las actuaciones tendrán lugar en los siguientes enclaves: el sábado 20 de septiembre se limpiará la playa del Telamón, en Arrecife (Lanzarote), a partir de las 9:00 horas; mientras que el domingo 21 de septiembre los trabajos se desplazarán a las playas de Cho Vito y Las Caletillas, en Candelaria (Tenerife), también desde las 9:00 horas.

En el mismo horario, la playa de Puente Mayorga, en San Roque (Cádiz), acogerá su propia jornada de limpieza, fijada para las 10:00 horas.

Clasificación de residuos procedente de la limpieza de playa de Armas Trasmediterranea y Oceánidas en una edición anterior

Ciencia ciudadana y lucha contra la contaminación marina

Estas acciones forman parte del Proyecto Libera, una campaña nacional que involucra a más de 30 clubes y centros de buceo para limpiar cerca de 40 enclaves distintos. El plan va más allá de la simple retirada de residuos: cada objeto recogido es clasificado y registrado con criterios científicos, lo que convierte cada jornada en una valiosa fuente de datos para los investigadores y las autoridades que diseñan políticas de protección marina. Puedes consultar más información sobre el proyecto y la metodología adoptada en la web oficial de Proyecto Libera.

Un aspecto destacado es su vertiente solidaria: los kilos de residuos retirados de mares y playas se traducirán en kilos de alimentos donados a la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), uniendo así la mejora ambiental con la ayuda a personas en situación de necesidad (fesbal.org).

Limpieza de playa Armas Trasmediterranea y Oceánidas en una edición anterior

Un compromiso que se extiende a lo largo del año

Armas Trasmediterránea mantiene desde hace años una estrecha colaboración con Oceánidas, promoviendo la sensibilización ambiental a través de actividades de limpieza periódicas en distintas islas y puntos del litoral andaluz.

Este tipo de acciones forman parte del plan de sostenibilidad de la naviera, que incluye la reducción de plásticos a bordo, el uso de pinturas antifouling avanzadas para disminuir emisiones marinas y la apuesta por los biocombustibles.

La colaboración entre entidades como Oceánidas (oceánidas.es) y la Red de Vigilantes Marinos refuerza el vínculo con la ciudadanía y contribuye de manera activa a la conservación de los ecosistemas costeros y subacuáticos.

Participación abierta y educación ambiental

La organización de estas jornadas apuesta por el voluntariado activo y la educación ambiental como factores clave para frenar la acumulación de residuos. Los interesados en participar pueden informarse a través de los canales de los organizadores o asociaciones colaboradoras.

En resumen, esta campaña ejemplifica cómo la colaboración entre empresas, asociaciones y ciudadanía puede lograr un impacto real en la mejora del entorno marino, combinando la retirada de residuos con la contribución solidaria a colectivos vulnerables.

