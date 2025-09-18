Armas Trasmediterránea y Oceánidas limpiarán este fin de semana playas de Lanzarote y Tenerife
Los kilos de residuos retirados de mares y playas, acción que también se llevará a cabo en Cádiz, se traducirán en kilos de alimentos donados a la Federación Española de Bancos de Alimentos
El próximo fin de semana, el ámbito costero de Canarias y Andalucía se convertirá en escenario de una nueva campaña de limpieza de playas y fondos marinos. La iniciativa, impulsada por la naviera Armas Trasmediterránea en colaboración con la asociación Oceánidas y la Red de Vigilantes Marinos, convoca a la ciudadanía a participar activamente en la protección del litoral y la vida marina.
Las actuaciones tendrán lugar en los siguientes enclaves: el sábado 20 de septiembre se limpiará la playa del Telamón, en Arrecife (Lanzarote), a partir de las 9:00 horas; mientras que el domingo 21 de septiembre los trabajos se desplazarán a las playas de Cho Vito y Las Caletillas, en Candelaria (Tenerife), también desde las 9:00 horas.
En el mismo horario, la playa de Puente Mayorga, en San Roque (Cádiz), acogerá su propia jornada de limpieza, fijada para las 10:00 horas.
Ciencia ciudadana y lucha contra la contaminación marina
Estas acciones forman parte del Proyecto Libera, una campaña nacional que involucra a más de 30 clubes y centros de buceo para limpiar cerca de 40 enclaves distintos. El plan va más allá de la simple retirada de residuos: cada objeto recogido es clasificado y registrado con criterios científicos, lo que convierte cada jornada en una valiosa fuente de datos para los investigadores y las autoridades que diseñan políticas de protección marina. Puedes consultar más información sobre el proyecto y la metodología adoptada en la web oficial de Proyecto Libera.
Un aspecto destacado es su vertiente solidaria: los kilos de residuos retirados de mares y playas se traducirán en kilos de alimentos donados a la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), uniendo así la mejora ambiental con la ayuda a personas en situación de necesidad (fesbal.org).
Un compromiso que se extiende a lo largo del año
Armas Trasmediterránea mantiene desde hace años una estrecha colaboración con Oceánidas, promoviendo la sensibilización ambiental a través de actividades de limpieza periódicas en distintas islas y puntos del litoral andaluz.
Este tipo de acciones forman parte del plan de sostenibilidad de la naviera, que incluye la reducción de plásticos a bordo, el uso de pinturas antifouling avanzadas para disminuir emisiones marinas y la apuesta por los biocombustibles.
La colaboración entre entidades como Oceánidas (oceánidas.es) y la Red de Vigilantes Marinos refuerza el vínculo con la ciudadanía y contribuye de manera activa a la conservación de los ecosistemas costeros y subacuáticos.
Participación abierta y educación ambiental
La organización de estas jornadas apuesta por el voluntariado activo y la educación ambiental como factores clave para frenar la acumulación de residuos. Los interesados en participar pueden informarse a través de los canales de los organizadores o asociaciones colaboradoras.
En resumen, esta campaña ejemplifica cómo la colaboración entre empresas, asociaciones y ciudadanía puede lograr un impacto real en la mejora del entorno marino, combinando la retirada de residuos con la contribución solidaria a colectivos vulnerables.
