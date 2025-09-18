AENA confirma la lluvia de millones para los aeropuertos canarios

El Gobierno central anunció este jueves 18 de septiembre una lluvia de millones para la red de aeropuertos españoles que alcanzará los 13.000 millones de euros. Una inversión en la que están incluidos 1.000 millones que irán a parar a la mejora de las instalaciones de los aeródromos en Canarias. AENA confirmaba así el compromiso que adquirió el pasado mes de junio con el Gobierno canario, que el nuevo Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III) conllevaría la mayor inversión de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea en el Archipiélago para modernizar y ampliar estas infraestructuras.

La remodelación de las terminales de Tenerife Sur y Tenerife Norte son las obras de mayor calado para el periodo 2028/2031 que abarca el nuevo DORA. Dos actuaciones ampliamente demandadas para mejorar el primer escaparate turístico de la Isla y que se supondrán 800 millones de euros. Los documentos difundidos por AENA también contemplan la ampliación de la terminal del aeropuerto de Lanzarote, que afectará al área de facturación, los controles de seguridad, la zona de embarque y la de recogida de equipajes. Se trata de las tres actuaciones que el Ejecutivo regional señaló como fundamentales y cuya inclusión da respuesta a una demanda histórica de las infraestructuras aeroportuarias de las Islas.

Las patronales canarias llevan años clamando por mejoras que permitan evitar la congestión que, en general, sufren los aeropuertos canarios, para que esta no se acabe siendo imposible de asumir. Los aeropuertos isleños cerraron 2024 con un nuevo récord de pasajeros que se ha sobrepasado de nuevo este año. Hasta agosto estas instalaciones han registrado 36,4 millones de usuarios, un 5% que el ejercicio anterior. Un aspecto positivo que evidencia la fortaleza de la actividad y el interés del destino, pero que también tiene una cara B que se traduce en una mayor saturación de estas instalaciones, que en muchos casos acumulan años de retraso en las ampliaciones necesarias.

Los aeródromos de Lanzarote y de Tenerife Norte rozan su capacidad máxima, mientras que el de Tenerife Sur ha arrojado imágenes de saturación que no concuerdan con la fortaleza de un destino turístico como Canarias. Largas esperas y colas que se vuelven cada vez más habituales. Una situación que urgía tomar medidas para cambiar este escenario, más si cabe si se tiene en cuenta que los aeropuertos canarios -especialmente los de las islas capitalinas y Lanzarote y Fuerteventura- se encuentran entre los aeródromos que mueven un mayor volumen de pasajeros y que, por tanto, contribuyen de mayor manera a la recaudación de AENA por el pago de tasas y concesiones.

"Esta inversión va a ser un revulsivo y hará justicia con lo que llevamos demandando hace muchos años", aseguró el consejero regional del Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez. Destacó que el Gobierno de Canarias lleva años trabajando fuertemente con AENA para lograr un presupuesto digno para una red aeroportuaria como la del Archipiélago, que mueve millones de turistas y residentes y que "es de las más rentables del conjunto del Estado".

Para darse cuenta de la relevancia de la inversión que AENA tiene prevista en el Archipiélago en los cinco años de vigencia del próximo DORA basta con comparar las cantidades de los documentos anteriores. En el primero las actuaciones que estaban previstas para los aeródromos de las Islas supusieron 300 millones de euros. En el segundo ni siquiera se alcanzó esa cantidad.

Por eso, con la inclusión de las ampliaciones de estas tres terminales se da respuesta a una situación que también puede afectar a otros aeropuertos de la red de AENA en Canarias. Infraestructuras que si, bien no se encuentran en unos niveles de saturación tan elevados -como es el caso de Gran Canaria, el más grande del Archipiélago, donde la ampliación ya realizada amplió el margen para verse comprometida su capacidad- ven como la brecha se acorta a medida que crece el número de pasajeros.

Además de las obras Tenerife Sur, Tenerife Norte y Lanzarote, el DORA también incluye actuaciones en el resto de los aeropuertos canarios. Inversiones que aún no están detalladas, por lo que todavía no se conoce su cuantía exacta, ya que el anuncio realizado este jueves por el Gobierno central recoge la propuesta de AENA, que ahora deberá debatirse con las aerolíneas y las administraciones regionales y locales que terminarán de dar forma al Documento de Ordenación y Regulación aeroportuaria, que deberá aprobarse finalmente en el Consejo de Ministros.