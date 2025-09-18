Unos 1.500 jóvenes extutelados se formarán para trabajar en la construcción

Cerca de 1.500 jóvenes extutelados, la mayoría mayores de 16 años, se formarán para acceder a un empleo en la construcción a través del programa Undrime. Así lo aseguró la consejera Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, durante la firma de este acuerdo de colaboración entre su departamento y la Fundación Laboral de la Construcción. Un convenio que, además, pone el foco en los chicos migrantes que próximamente saldrán del sistema de protección del Ejecutivo autonómico tras cumplir la mayoría de edad. El objetivo, aseguró Delgado, es que los muchachos que se encuentran en el Archipiélago "puedan acceder a oportunidades formativas y laborales que les permitan construir un futuro digno".

A través del acuerdo se desarrollarán acciones dirigidas a promover la inclusión social, formativa y laboral de menores sin referente familiar y jóvenes extutelados. En esta misma línea, con la Fundación Laboral de la Construcción, desde comienzos de año, se han estado pilotando experiencias a través del programa que ya han permitido la cualificación de 121 jóvenes extutelados en prevención de riesgos laborales, mantenimiento y rehabilitación de edificios, fontanería, climatización, pintura y revestimiento de edificios. Sectores que se enfrentan, en palabras de la presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas y de la Fundación Laboral de la Construcción, María de la Salud Gil, a grandes dificultades para la captación de mano de obra especializada. "Es un hito importante por parte de nuestra organización tratar que las personas que llegan a las Islas con un proyecto de vida puedan tener esa oportunidad de ser formadas", señaló Gil, quien además agregó que el 60% de las personas que realizan las formaciones que imparten logran insertarse laboralmente.

Formación

En los últimos dos años, aseveró Gil, se han formado a 6.500 personas y "prácticamente un 20% son extranjeras de países asiáticos, africanos y americanos". Situación que pone de manifiesto la necesidad de que los menores que están instalados en las Islas "sean formados para que puedan tramitar sus papeles y se puedan incorporar al mercado del trabajo". En el caso de los menores migrantes no acompañados, "aquellos que ya han conseguido una formación y tienen un empleo, se quedarán en las Islas en lugar de salir al territorio peninsular", afirmó Delgado. Otros, en cambio - si así lo desean - podrán continuar su salida al destino peninsular.

Este acuerdo del Gobierno de Canarias se suma a otros que han permitido la inserción de los chicos migrantes. Así, 42 jóvenes que estuvieron bajo la tutela del Gobierno de Canarias hasta su mayoría edad encontraron una oportunidad laboral en un hotel reinaugurado en agosto en Fuerteventura en el marco de un convenio suscrito por el Ejecutivo autonómico y la cadena Meliá: "Es nuestra labor garantizar el acceso a un empleo para lograr la inserción social y laboral de jóvenes que están bajo la tutela del Gobierno canario", concluyó Delgado.