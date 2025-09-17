Presupuestos canarios 2026: Ni tasa turística ni bajada del IGIC

Los próximos presupuestos de Canarias para 2026 no incluirán ni un impuesto sobre las pernoctaciones turísticas ni una bajada del IGIC del 7% al 5%, una promesa electoral tanto de CC como del PP, los dos partidos que conforman el gabinete que preside Fernando Clavijo. Así se desprende de la comparecencia que este miércoles tuvo la consejera de Hacienda, Matilde Asián, en la comisión presupuestaria del Parlamento en la que tanto el PSOE como Vox querían que la consejera diera alguna pista de como diseña la parte tributaria de las futuras cuentas regionales, que entrarán para su debate en la Cámara autonómica el 31 de octubre.

Los argumentos esgrimidos por la titular de las arcas canarias no han cambiado en los últimos años y los ha repetido: aunque se ha incrementado la recaudación, "la regla de gasto impide usar ese superávit incluso para bajar el IGIC" y, con respecto a gravar las pernoctaciones en establecimientos turísticos, esa tasa "sería también abonada por los residentes y al entrar en una caja común, no podría revertir en afrontar los efectos negativos" del turismo de masas.

Falso bálsamo milagroso

Una tesis que, de forma paulatina, está cambiando CC, el principal socio de gobierno de la consejera, pues los nacionalistas aprobaron en su congreso regional celebrado a principios de abril en Gran Canaria, "crear un impuesto específico al sector turístico".

Sin embargo, desde el PP, a tenor de las manifestaciones tanto de la consejera como del diputado Fernando Enseñat, "la llamada ecotasa es igual de falsa que aquellos bálsamos milagrosos que se vendían asegurando que solucionaban todos los males".

Circunstancias especiales

"Ya aplicamos el IGIC a todos los establecimientos, incluidas las viviendas vacacionales y hay que recordar que no podemos igualarnos a otros territorios que no son insulares, pues tenemos en Canarias tiene unas circunstancias especiales, ya que muchos viajeros y muchas pernoctaciones no son de turistas, son de residentes", afirmó respecto a la imposición a las pernoctaciones para, a continuación, recordar que "aunque estamos en la línea de mejorar el poder adquisitivo de la ciudadanía, la política tributaria es solo uno de los mecanismos posibles, sin olvidar que bajar impuestos de forma general consume gasto y podría resquebrajar los presupuestos", defendió Asián.

Unos argumentos que no satisficieron ni al socialista Manuel Hernández ni al diputado de Vox Javier Nieto. Para el primero, "Canarias bate récords en número de visitantes, facturación, beneficios y de hartazgo de los ciudadanos", toda vez que "la recaudación de todos los impuestos vinculados al turismo suponen entre el 7,5% y el 8,5% del PIB cuando el sector genera el 35% del PIB, que no repercute en la gente".

Medida electoralista

Para Nieto, el Gobierno canario debe hacer todo lo posible para que "la gente tenga mas dinero en el bolsillo para poder pagar una cesta de la compra que cuesta el doble que hace dos años" y mostró su preocupación de que la bajada del IGIC "sea una medida electoralista que al final se decida meses antes" de los comicios de 2027.

Asián reconoció que "hay una mala distribución de la riqueza" en las Islas, porque "crecemos a costa del turismo y éste no redistribuye bien, pero no estamos de acuerdo en que el sistema tributario puede mejorar esa situación", por lo que recordó los recientes convenios laborales en hostelería que se han suscrito en ambas provincias.

